Bajnokok Ligája: A Real Torinóban lépte le a Juventust, előnyt szerzett Sevillában a Bayern

A másik keddi találkozón a Bayern München Sevillában szerzett előnyt.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

Juventus (olasz)-Real Madrid (spanyol) 0-3 (0-1)

-----------------------------------------------

gól: C. Ronaldo (3., 64.), Marcelo (72.)

kiállítva: Dybala (66. - Juventus)



Sevilla (spanyol)-Bayern München (német) 1-2 (1-1)

--------------------------------------------------

g.: Sarabia (32.), illetve Jesús Navas (37., öngól), Thiago Alcántara (68.)

A Real Madrid a tavalyi finálé kezdőcsapatával futott pályára Torinóban, s villámrajtot vett akkori ellenfelével szemben: Cristiano Ronaldo már a harmadik percben betalált, az elmúlt idény döntőjével együtt sorozatban tizedik BL-meccsén szerzett gólt. A félidő derekára magára talált a Juventus, több veszélyes támadást is vezetett, a korábbi madridi támadó, Gonzalo Higuaín lehetőségénél nagyot kellett hárítania Keylor Navasnak. A félidő reklamálásokkal tarkított hajrájában a Real felsőlécig jutott Toni Kroos révén.

A második felvonásban egy torinói védekezési hiba után Lucas Vázquez lövését még óriási bravúrral hárította Gianluigi Buffon, azonban Ronaldo látványos ollózásánál már tehetetlennek bizonyult a klasszis kapus. Néhány perccel később Paulo Dybala megkapta második sárga lapját, a megfogyatkozott Zebrák pedig nem tudták tartani az eredményt: Ronaldo és Marcelo kényszerítője után utóbbi szerezte a címvédő harmadik gólját. A hajrában a királyi gárda több nagy helyzetet is kihagyott, s felsőlécet is lőtt, ám így is magabiztos sikerrel szakította meg a Juventus 25 tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatát.

Ez volt a két fél huszadik összecsapása a legrangosabb európai kupasorozatban, s a tizedik spanyol siker. Két döntetlen mellett az olaszok nyolcszor ünnepelhettek.

Győzött a Bayern is

A másik keddi mérkőzés első félidejében a Sevilla egyenrangú partnere volt az esélyesebb Bayern Münchennek, sőt Pablo Sarabia révén a vezetést is megszerezte.

A bajorok egy öngóllal még a szünet előtt egyenlítettek, a második félidőben pedig egy szerencsés találattal a vezetést is megszerezték: Thiago Alcántara fejese Sergio Escudero lábán változtatott irányt a saját kapuja előterében.

A hajrában már nem változott az eredmény, így a német csapat kedvező helyzetből várhatja a jövő szerdai visszavágót.

mti/para