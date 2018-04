Pellegrini: Hajlandó vagyok bemutatni a számlakivonataimat

Pellegrini azonban továbbra is kitart amellett, hogy a pénzügyei nem zavarosak, és hogy ezt be is tudja bizonyítani. Meg akarja mutatni a képviselőknek a bankszámlakivonatát 2012-ből, amikor ezt a Nemzetbiztonsági Hivatalnak (NBÚ) nyújtotta be a szigorúan titkos adatokhoz való hozzáférés megszerzése során

„Nincs problémám azzal, hogy a többi bevételemet is bemutassam, amelyek ha nem is voltak feltüntetve a vagyonnyilatkozatomban, bevallottam ezeket. Bemutatom azokat a számlakivonatokat is, amelyeket az NBÚ-nak kellett leadnom 2012-ben, mikor a szigorúan titkos adatokhoz való hozzáférésről szereztem tanúsítványt. Nincs mit takargatnom. Csak örülni fogok annak, ha ezt minél hamarabb tisztázzuk.” Ezt Pellegrini szerdán közölte az újságírókkal a Pozsony felszabadításának 73. évfordulójára szervezett megemlékezés után.

Azok a dokumentumok, melyeket meg akar mutatni a képviselőknek, szerinte eloszlatnak minden kétséget a lakása finanszírozásával kapcsolatban.

A Denník N arról írt, hogy a számításai szerint Peter Pellegrininek több kiadása van annál, mint amennyi bevételről számot adott. Abban az esetben, ha a havi átlagos kiadásai 1000 euró körüliek voltak, ez a különbség eléri a 100 000 eurót. Ezt a kormányfő azzal indokolta, hogy a köztisztviselői bevételein kívül más olyan bevételei is vannak, amelyeket a törvény szerint nem kell feltüntetnie a vagyonnyilatkozatában.

Pellegrini az ingatlaneladásra hivatkozott. „2008-ban eladtam az első lakásomat, amely nyolc évig volt a tulajdonomban. 2009-ben eladtam a garázst is, ezenkívül egy gyártócsarnok is a tulajdonomat képezte, amelyet 2008-ban adtam el” – magyarázta a kormányfő.

Emlékeztetett: ha az ingatlan a természetes személynek több mint öt évig a tulajdonában áll, az eladásból származó bevételt az adóbevallásban sem kell feltüntetnie. Elmondása szerint a sajtóban közzétett különbség ebből származik. Körülbelül 200 000 euróról van szó. Hangsúlyozta: fel tudja mutatni a vagyonáról szóló összes szükséges dokumentumot.

TASR