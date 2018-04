Felújítják a piacteret és több városi útvonalat is Vágsellyén

A városi hivatal elkezdte a vágsellyei piactér korszerűsítését. Kicserélik a padlózatot és felújítják az elárusítóhelyeket. A munkálatok a napokban fejeződnek be.

Erika Kollerovának, a városi hivatal alkalmazottjának az elmondása szerint már ezen a héten lebetonozzák a vásárcsarnok talaját. „Ezen fognak állni a felújított elárusítóhelyek, melyeket tetővel is ellátnak. A 16 elárusítóhely fele már készen van, a többit a betonfelület befejezése után helyezik el” – közölte Kollerová.

A piactér felújításán kívül a hivatal elkezdte több helyi útvonal helyreállítását is. Már elkezdték a járda javítását a város vecsei (Veča) részén található körforgalom mellett. „A hét végén elkezdjük a Dolná utcai járda teljes felújítását is. Néhány útvonal helyi javítása is tervben van, például a Budovateľská, Krátka vagy a Kukučínová utcán” – tette hozzá Kollerová.

(TASR)