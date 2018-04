Bravúros megoldás: így toltak ki egy lámpaoszloppal Győrben – FOTÓ

A Kisalföld azt írja, ha a kerékpárút felfestését a bejelölt útvonalon folytatták volna, akkor annak a közepén egy lámpaoszloppal találták volna szemben magukat a kerékpárosok.

Egyetlen megoldás maradt tehát: eltérni a nyomvonaltól, és egy laza mozdulattal kikerülni az oszlopot.



Fotó: Kisalföld - olvasói felvétel

A bravúros megoldás hátránya, hogy az ív miatt szűkebb lett a gyalogosoknak kijelölt hely.

Máthé-Tóth Péter a Győri Útkezelő Szervezet sajtószóvivője a lapnak elmondta, több oka is van annak, hogy a lámpaoszlop oda került: „Mindenekelőtt az, s ez a magyarázat is, hogy a közműrendszer olyannyira kiépített már az alap alatt, hogy máshová nem lehetett tervezni. Nyilván azt is kiszámította a tervező, hogy a lámpafej mekkora fényt vetít, s ez is megszabta a hely kijelölését. A járda-kerékpárút melletti terület (a fotón is látható zöldterület) a MOL magánterülete, ahova nem lehet közvilágítási hálózatot építeni és oszlopot sem lehet állítani.”



(kisalfold.hu)