A NAKA vizsgálja Krajmer feleségének maffiagyanús tulajdonát

Az eredeti tulajdonosok szerint az ismert trencséni diszkót a múltban a maffia üzemeltette. Ezt Michal Vida, a Sýkora-klán egykori tagja is megerősítette, aki feljelentést tett az ügyben.

Jelenleg az ingatlan egy olyan vállalatnak a tulajdonában van, amelynek Mária Krajmerová, a Nemzeti Korrupcióellenes Egység volt vezetőjének a felesége az igazgatója. Krajmerová elmondása szerint szerződés bizonyítja, hogy 2016-ban a vállalat megvásárolta az ingatlant.

Krajmerová állítása szerint nem tudott róla, hogy azelőtt kinek a kezébe tartozott a bár. „A szerződés aláírásakor semmilyen megjegyzés nem szerepelt a tulajdonlapban, miszerint a bárral kapcsolatban bármilyen bírósági eljárás folyna” – tette hozzá Krajmerová.

A bíróság szerint az eredeti tulajdonosoktól, Ondrej Janíčektől és Jozef Strelčíktől erőszakkal vették el a bárt. Annak ellenére, hogy az ingatlanért folyó harc a bíróság tárgyalótermében folyt, ezt a kataszteri hivatalban nem jegyezték fel.

„Egyfolytában azon voltunk, hogy blokkoljuk az ingatlant, hogy ne tudjanak vele üzletelni. Egy bizonyos csoport ugyanis azt akarta elérni, hogy a bárt úgynevezett fehér lovakra íratják rá, hogy mi ne juthassunk hozzá” – mondta Janíček.

Az eredeti tulajdonosok kérelmeit elutasították. Az ügyészség állítólag azért nem tett eleget a kérésüknek, mivel az ingatlan nem annak a férfinek a tulajdonában volt, aki Janíčektől és Strelčíktől elvette.

A tulajdonlapból az derül ki, hogy az ingatlanra többször is rátette a kezét a végrehajtói hivatal, valamint árverésre is bejegyezték. A bár több tulajdonosi kézen ment át – közéjük tartozik a Nemzeti Korrupcióellenes Egység volt vezetőjének a családja is.

A bárt előbb egy vállalat szerezte meg, amelyben Róbert Krajmer sógora ügyintézőként tevékenykedett. Ezt követően további két cég tulajdonában volt a bár, mire Mária Krajmerovához került.

A NAKA egységei már vizsgálják, hogy Krajmer felesége milyen körülmények között szerezte meg az ingatlant.

tvnoviny.sk/para