A tavaszi virágok szedése közben is be kell tartani a szabályokat

A melegedő időjárással megjelent a tavasz jelképe, a hóvirág is. Szedése azonban a hármas és annál magasabb szintű védelmet élvező területeken, vagyis a nemzeti parkokban, természeti rezervátumokban és tájvédelmi körzetekben, tilos. Aki a tiltás ellenére leszakítja a virágokat, akár 3300 eurós bírságra is számíthat. Más területeken, vagyis kertekben, réteken, erdőkben vagy ligetekben, szabad hóvirágot szedni. Ugyanez érvényes a kankalinra és a medvehagymára is.