Új kihívások és megoldások a könyvtáros szakmában

A tanácskozásra – címe az Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások – az előadók a világ minden tájáról hoztak friss, aktuális híreket a könyvtáros-világból.

Így tudtuk meg például, hogy milyen a jelenlegi zöld könyvtár-helyzet (green library) az IFLA szemszögéből Petra Hauke tolmácsolásában. Ehhez kapcsolódva magyarországi ökoszemléleti példával állt elő Kállainé Vereb Mária Kiskunfélegyházáról. Elzbieta Zybert a Varsói Egyetem jelenlegi könyvtárosképzésének helyzetét vázolta fel. Namtip Wipawin Thaiföldről érkezett, hogy az információ- és a könyvtártudomány alakulásáról adjon külföldi képet, erre kapcsolódva Kiszl Péter az ELTE doktori képzésének programját mutatta be. Mészáros Kornélia egy szemléletes előadással demonstrálta, milyenek egy egyetemi könyvtáros mindennapjai Magyarországon. Evviva Weinraub a könyvtárosnők helyzetét mutatta be amerikai példán keresztül, de globális összefüggésben. Baiba Holma Lettországból a változó könyvtáros-kompetenciák kérdéskörét járta körbe. Eszenyiné Borbély Mária egy magyarországi felmérés eredményeit prezentálva a végzettség és a könyvtárosok digitális kompetenciaszintje közötti összefüggéseket vizsgálta. A svéd Torbjörn Nilsson a malmöi városi könyvtár multikulturális jellegéről, s az ezzel összefüggő könyvtárosi szakmai elvárásokról beszélt. A Zákányszék kisközségből érkező Paraginé Tóth Edina bemutatta: hogyan lehet a közösség segítségével példaértékű könyvtárat létrehozni. Mindezek után újra külföldi szemlélettel ismerkedhettek meg a jelenlevők, hiszen utolsó előtti előadóként az olasz Leda Bultrini adott elő. S legvégül a szlovákiai magyar könyvtárosügyet képviselve Egyházi Dóra, a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárának igazgatója, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke tartotta meg előadását Szlovákiai magyar – a jelen könyvtárai, könyvtárosai címmel.

Az előadók – bár a világ minden tájáról érkeztek Magyarországra – rendkívül átfogó képet mutattak a világ jelenlegi könyvtáros-helyzetéről. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az országok eltérő gazdasági és szociális helyzetétől függetlenül a könyvtárosok mindenütt ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe. A szakma változik, évről évre újabb kompetenciák jelennek meg a palettán, újabb felkészültséget igénylő feladatok. Ezekre pedig nem csak a könyvtárosoknak, de a könyvtárosképzésnek is rugalmasan, aktívan kell reagálnia. Manapság egy könyvtárosnak nem csak a könyvek és a könyvtár világában kell otthon lennie. Jó, ha egy kicsit pszichológus is, egy kicsit kézműves is, vagy éppen művelődésszervező. Néha nem árt, ha otthon van a „social médiában“, netán a weblapszerkesztésben, a programozásról nem is beszélve. Nyilván beszéljen több nyelven, legyen nyitott, jó pályázatíró, remek reklámszakember. Olykor jól jön a drámapedagógus szakképesítés, vagy a jó előadói képességek, de a menedzseri készségeket sem árt fejleszteni.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Egyházi Dóra