Serie A - A sereghajtóhoz látogat a listavezető

Az élen álló Juventus a sereghajtó Benevento vendége lesz az olasz labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában, amelyben a második Napoli is alsóházi csapattal találkozik.

A legutóbbi hat kiírásban győztes torinóiak papíron egyszerű feladat előtt állnak, ám nagy kérdés, hogy a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében kedden, hazai pályán elszenvedett sima vereségen sikerült-e már túltennie magát Massimiliano Allegri tanítványainak.

A Juventus a BL-címvédő Real Madridtól kapott ki 3-0-ra, így a jövő szerdai madridi visszavágó csak formalitásnak tűnik, azaz a Benevento ellen nem feltétlenül kell pihentetnie legjobbjait az olasz trénernek.

A Benevento játékosai a riválisnál jobb hangulatban várják a szombatot, annak ellenére is, hogy helyzetük a bennmaradás szempontjából továbbra is kilátástalan. Ugyan a csapat szerdán 3-0-ra legyőzte a 19. Veronát, de még így is 9 pont a hátránya vele szemben, a bennmaradást jelentő 17. helyen álló SPAL-tól pedig 13 pontra van.

A bajnokságot korábban sokáig vezető Napoli kifejezetten rossz periódusban van. A dél-olasz csapat február végéig ellenállhatatlanul menetelt, március eleje óta viszont négy bajnokijából mindössze egyet tudott megnyerni, így nem csupán maga elé engedte a Juventust, hanem négy pont hátrányba is került vele szemben. Mindez azt is jelenti, hogy a 14. Chievót egyértelműen kötelező legyőznie Maurizio Sarri együttesének, ha meg akarja tartani valós esélyeit a bajnoki címre.

Az élcsoport tagjai közül a harmadik helyen álló AS Romára vár a legnehezebb feladat, hiszen három nappal a szerdai, barcelonai BL-vereség (1-4) után a nyolcadik Fiorentia ellen kell pályára lépnie.

A Nagy Ádámot foglalkoztató, 11. Bologna a 18. Crotone vendégeként lép pályára vasárnap.

Serie A, 31. forduló:

szombat:

Benevento-Juventus 15.00

SPAL-Atalanta 18.00

AS Roma-Fiorentina 18.00

Sampdoria-Genoa 20.45

vasárnap:

Torino-Internazionale 12.30

Crotone-Bologna 15.00

Verona-Cagliari 15.00

Napoli-Chievo 15.00

Udinese-Lazio 18.00

AC Milan-Sassuolo 20.45

Az állás:

1. Juventus 30 70-16 78 pont

2. Napoli 30 64-20 74

3. AS Roma 30 50-24 60

4. Internazionale 30 50-21 59

5. Lazio 30 73-39 57

6. AC Milan 30 42-35 51

7. Atalanta 30 46-33 47

8. Fiorentina 30 42-33 47

9. Sampdoria 30 50-46 47

10. Torino 30 45-38 42

11. Bologna 30 35-42 35

12. Genoa 30 24-31 34

13. Udinese 30 38-46 33

14. Chievo 30 28-49 29

15. Cagliari 30 28-50 29

16. Sassuolo 30 20-50 29

17. SPAL 30 29-51 26

18. Crotone 30 28-56 24

19. Hellas Verona 30 25-62 22

20. Benevento 30 24-69 13

