Pellegrini: Örülnék, ha az összeférhetetlenségi bizottság mielőbb foglalkozna a bevételeimmel

„Készen állok arra, hogy ha kell, a bizottság elé álljak - akár holnap, akár vasárnap este. A meghívást anélkül is elfogadom, hogy ezt a képviselők megszavaznák, vagy hogy az intézkedést egyáltalán elkezdenék. Minél hamarabb sort kerítünk rá, annál hamarabb mutathatom meg a kollégáimnak, hogy semmi tisztességtelen dolog nem történt. Egyáltalán nem kellemes, hogy emiatt nem tudok a munkámra összpontosítani” – közölte az újságírókkal azt is hozzátéve, hogy amint a bizottság elnökétől meghívást kap a tárgyalásra, kész rá elmenni és tájékoztatást adni.

Vladimír Sloboda (SaS), az említett bizottság elnöke, aki benyújtotta az indítványt, a TASR-nek elmondta, hogy Peter Pellegrini kormányfő lakásvásárlásának ügyével május 15-én fognak foglalkozni. „Örülni fogunk, ha magyarázatot kapunk” – közölte Sloboda.



Sajtóértesülések szerint Pellegrini a bevételei alapján nem engedhette volna meg magának, hogy lakást vásároljon. A kormányfő azonban kitart amellett, hogy a pénzügyei nem zavarosak, és hogy ezt be is tudja bizonyítani. Meg akarja mutatni a képviselőknek a bankszámlakivonatát 2012-ből, amikor ezt a Nemzetbiztonsági Hivatalnak (NBÚ) nyújtotta be a szigorúan titkos adatokhoz való hozzáférés megszerzése során. „Nincs mit takargatnom“ – közölte.

A Denník N arról írt, hogy a számításai szerint Peter Pellegrininek több kiadása van annál, mint amennyi bevételről számot adott. Abban az esetben, ha a havi átlagos kiadásai 1000 euró körüliek voltak, ez a különbség eléri a 100 000 eurót. Ezt a kormányfő azzal indokolta, hogy a köztisztviselői bevételein kívül más olyan bevételei is vannak, amelyeket a törvény szerint nem kell feltüntetnie a vagyonnyilatkozatában.

Pellegrini szerdán (április 4.) az ingatlaneladásaira hivatkozott. „2008-ban eladtam az első lakásomat, amely nyolc évig volt a tulajdonomban. 2009-ben eladtam a garázst is, ezenkívül egy gyártócsarnok is a tulajdonomat képezte, amelyet 2008-ban adtam el” – magyarázta a kormányfő.

Emlékeztetett: ha az ingatlan a természetes személynek több mint öt évig a tulajdonában van, az eladásból származó bevételt az adóbevallásban sem kell feltüntetnie. Elmondása szerint a sajtóban közzétett különbség ebből származik. Körülbelül 200 000 euróról van szó. Hangsúlyozta: fel tudja mutatni a vagyonáról szóló összes szükséges dokumentumot.

