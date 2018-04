Mérföldkő a szlovákiai magyar rádiózásban: FM-en szól Dunaszerdahelyen a Pátria

Alig két héttel a szenci 102.4 MHz-es FM frekvencia indítása után Rigó Konrád csütörtökön a Pátria Rádió egyik műsorában jelentette be, hogy már a Csallóköz szívében is 21. századi minőségben, FM-hullámhosszon is fogható az RTVS közszolgálati adója, mégpedig a 91.4 Mhz-ez hullámhosszon.

“Azzal, hogy Dunaszerdahely felkerült az FM-térképre, több mint 25 ezer ember számára vált elérhetővé a szlovákiai magyar rádió rövidhullámon. Számomra ez külön öröm, hiszen én is itt lakom. Emellett szimbolikus jelentősége is van, hogy Csallóköz fővárosából, egy helyi adótoronyról sugároz adást a közszolgálati rádió” - nyilatkozta a Paraméternek Rigó Konrád (Híd), a kulturális minisztérium államtitkára.

Pátria Rádió Dunaszerdahelyen: FM 91.4 Mhz

Az adófizetők pénzéből fenntartott, közszolgálati Pátria Rádió lefedettségének bővítése azért is fontos, mert egy korábbi közvélemény-kutatás szerint az adó potenciális hallgatóinak fele csak gyenge minőségben, vagy pedig egyáltalán nem jut hozzá az adáshoz rádiókészüléken keresztül - erről még 2016-ban Lovász Attila, az RTVS nemzetiségi adásának igazgatója beszélt a Paraméternek. Azóta a Pátria bekerült a DAB+ digitális rádióadás kínálatába, megerősítették a nyitrai AM adót, újraindult a rimaszombati 1521 KHz, most pedig Szencen és Dunaszerdahelyen kapott FM-frekvenciát a rádió.

A Pátria 15 év után kapott új FM-frekvenciát. Ehhez Rigó Konrád szerint nagyban hozzájárult az Érsek Árpád vezette közelekdésügyi minisztérium - amely alá a Távközlési Hivatal is tartozik -, mert a tárcánál tudatosították a Pátria Rádió lefedettségének fontosságát.

Pátria

A Pátria Rádió az állami Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) nemzetiségi adója.

Az első rádióadás Pozsonyban már az első Csehszlovák Köztársaság idején, 1926 októberében indult. Két évvel később szólalt meg először a magyar nemzetiségű hallgatóknak szánt tízperces adás, amit naponta háromszor közvetítettek.

Ma a Pátria Rádió napi 12 órán keresztül - reggel 6-tól este 6-ig - sugározza adását, tartalmával próbál igazodni a modern rádiózás követelményeihez. A korábban főként előre legyártott anyagokból összerakott műsort mostanra jelentősen bővítették élő tartalommal. Zenei kínálatát tekintve elsősorban - kb. 80 százalékban - magyar populáris zenére épít.

(parameter)