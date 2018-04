Bebizonyosodott, hogy mérgező az ollétejedi levegő!

A birtokunkban lévő jelentés alapján november másodikán levegőmintát vettek az ollétejedi gumiégető abroncsok likvidálására szolgáló objektumának közvetlen közelében, és ebből kiderült, hogy a levegő súlyosan mérgező, karcinogén, mutagén anyagokat tartalmaz, többek között N, N-Dimetilacetamidot, ftalátokat, fenolt, benzaldehidet, C6 és C18 szénhidrogéneket, ecetsavat. A laboratóriumi protokoll alapján ezek az anyagok, különösen a dimetilacetamid és a ftalátok különösen veszélyesek az emberi szervezetekre.

Az eredményeket és a jelentést Sebők Pál dunaszerdahelyi független városi képviselő tette közzé a Facebookon. "Az eredmény több mint ijesztő! A jelentés egyértelműen kimondja, hogy a gumifeldolgozó közelében vett levegőminta egészségre káros anyagokat tartalmaz, ami veszélyezteti a lakosságot!" - szögezte le.

Hozzátette, ami legjobban megdöbbentette az ügyben, az "a Járási Hivatal érintett hivatalnokainak hozzáállása, akik a jegyzőkönyv létezéséről már novembertől tudtak! Ennek ellenére tétlenül várták a további fejleményeket".

A DRON Industries és az ollétejediek konfliktusáról legutóbb tavaly szeptemberben írtunk, amikor az aktuális városi képviselő-testületi ülésen arról esett szó, hogy a város érintettként vegyen részt az ollétejedi gumifeldolgozót üzemeltető céggel szembeni környezetvédelmi eljárásban. A helyzet különösen tavaly júniustól pattanásig feszült, amikor is az ollétejedi lakosok nyilvános fórumon, majd később petíción keresztül is hangot adtak nemtetszésüknek, amiért a helyzet a melegebb időszakban olyan náluk, mint egy gázkamrában.

A most közzétett jelentéssel bővebben is foglalkozunk, érdeklődni fogunk az illetékes szerveknél, illetve a társaságnál, hogy megtudjuk, milyen lépéseket tettek az ügyben. Információink szerint ugyanis azóta több mérést is végeztek, ezek eredményei azonban jelenleg nem nyilvánosak.

