Egy – Új dallal és videoklippel jelentkezett az Arizóna!

Az Egy című dal több szempontból is különleges a zenekar számára: a dalszövegét ezúttal a magyar zenei piacról is ismert Major Eszter írta, aki korábban például a Hooligans együttessel egy együttműködött. A korábban megjelent klipekhez képest ezúttal a videó látványvilága is megváltozott. A premierről, a kulisszatitkokról és a zenekar jövőjéről az Arizóna énekesnőjét, Maját faggattuk.

Ki mindenki közreműködött a dal és a videoklip elkészítésében?

Állandó dalszerzőnk és zenekarvezetőnk Gasparik Fecó szerezte a dallamot, a dalszöveget pedig ezúttal Major Eszterre bíztuk, akinek a dalszövegei igencsak ismertek a magyar zenei piacon. A dal keverését ismét Vígh Arnoldnak köszönhetjük, a videoklipet pedig a Moony Cinema készítette.

A legutóbbi klipeteket a természetben forgattátok, most pedig egy teljesen más megoldást választottatok.

Elsődleges célunk az volt, hogy minél egyszerűbben kivitelezhető legyen, és futhasson zenei csatornán is. Az egész turnénk, ahogy a dalunk címe is sejteti („Egy“) az egyszerűségben, letisztultságban rejlik, ezt szeretnénk a koncerteken, külső megjelenésünkben és a videoklipben is képviselni az idei turnénkon. Még a virágkoszorúmtól is megváltam, meddig bírom, nem tudom J. Nem titok az a kulisszatitok, hogy egy üres szobában fehér fal előtt forgattuk a klipet, hiszen egy hónapos volt épp a kisfiam, amikor forgattuk a klipet, és mivel nem szeretném őt egyedül hagyni, ezért ezt a megoldást választottuk. Észre sem vette, hogy anya eltűnt egy órára.

Mi a dal fő mondanivalója? Miben más az eddigiekhez képest?

Líraibb dalunk már született a szerelemről, de a pozitív és beteljesedett szerelem olyan téma, ami még nem szerepelt a repertoárunkban.

Most értem meg rá, hogy kiénekeljem magamból a szerelmet.

Mindenki életében jelen van és szerencsés az, aki kitart valaki mellett, még akkor is, ha nem mindig felhőtlen egy kapcsolat, de akkor is ott a másik, aki sokszor jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat. Az az igazi, ha mindig önmagunk lehetünk, csak így lehetünk boldogok.

Milyen az együttműködés az új tagokkal?

Úgy gondolom, jó kis csapat állt össze 2018-ra, mindenki teljes mértékben arra összpontosít, hogy készen álljunk a turnéra, új és régi dalok is bekerülnek a listába, kicsit új köntösbe varázsoljuk a dalokat. Ezerrel készülünk.

Várhatóan mikor térsz vissza a színpadra? Hogy élted meg a kihagyást?

Április 14-én Komáromban indul a turné. Igazság szerint nem is volt időm megélni a kihagyást, mert nem is volt. December 16-án volt az utolsó koncertünk, hat nappal később megszületett a kisfiam, majd február elején elindult a felkészülés az idei szezonra, amiből túl sokat szinte nem is érzékeltünk, hiszen a fotózás és a videoklipforgatás is nálunk zajlott, a srácok pedig jelenleg nélkülem próbálnak. Minden évben tavasszal indulunk turnézni, idén is így lesz. Nem olyan egyszerű, kezdő anyukaként vannak bizony aggodalmaim, ennek ellenére azt gondolom, hogy mindenki keres magának előbb vagy utóbb valami kikapcsolódási formát, nekem a zene az (egyik). Természetesen nekem most a kicsi a legfontosabb, mindent hozzá igazítok, a koncertekre pedig reményeim szerint viszem magammal. Szerencsére nem 2018-ra terveztük be a világkörüli turnét. J

Milyen terveitek vannak nyárra? Hol mindenütt találkozhatunk veletek?

Az idei turné tehát Komáromban, a Kollektíva 5. évadával indul, április 14-én. De egyebek mellett találkozhattok velünk a szederFESZT-en Csábon, és ellátogatunk Bátorkeszire, Tatára, Balatonlellére, Győrszentivánra is.

Új dalokat is tartogattok a tarsolyotokban?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy a Fecó telefonja sok új dalrészletet rejt, amelyek mind elkészítésre várnak. Már legalább három új dal van készülőben, úgyhogy, ha sok jó dal készül el, akkor lemezzel is előjövünk... Hogy pontosan mikor, az a jövő zenéje.



