Szakmai érettségivel egybekötött állófogadás

A 2013-ban indított szak első “fecskéi” májusban kirepülnek az alma mater védelméből, de addig még többször számot kell adniuk a megszerzett tudásukról, szakmai rátermettségükről. Ennek első állomása a szakmai érettségi gyakorlati része volt. Az abszolvenseknek egy ültetett állófogadást kellett megszervezniük, pedagógusnap alkalmából. A húszfőnyi csapatnak két tanítási nap állt rendelkezésére, hogy az ünnepség minden részletét megszervezzék.

Az előkészületeket két csoportra osztódva egy-egy menedzser irányításával az iskola tankonyháiban, ill. a rendezvénynek helyet adó színházteremben végezték. A végzős osztály kétharmada az ételek elkészítését, további része pedig a szervírozást és az azzal járó további teendőket kapta feladatul. Munkájukat végig figyelemmel kísérte az érettségi vizsgabizottság, akik a szakácsok esetében nemcsak az ételek szakszerű elkészítését, az ízek összharmóniáját, de a leendő szakemberek megjelenését, munkahigiéniáját és csapatszellemét is pontozta. A pincércsapat értékelésénél pedig különös hangsúlyt fektettek a kommunikációra és a kreativitásra egyaránt.

Az abszolvensek munkájuk gyümölcsét a tulajdonképpeni eseményen prezentálták. Tanáraikat gazdagon megrakott asztalokkal ünnepi díszbe öltöztetett teremben várták. Annak ellenére, hogy ez az osztály az elmúlt öt év során már nem egyszer szervezett színvonalas ételbemutatót, a pazar ételkínálat ámulatba ejtett mindenkit. A hidegkonyhai készítmények közül sokan választották a lazacos spenótos roládot, az aszpikos majonézes franciasalátát, a kolbásszal töltött sertéskarajt és a velős pirítóst. A levesek közül a ramen és a brokkolikrémleves egyaránt népszerű volt.

A főételek óriási választéka mindenkit lenyűgözött, többek közt az ínycsiklandó bőrén sült fogas, a narancsmártással tálalt kacsacomb, a hortobágyi palacsinta, a fügés mártással szervírozott rokfort sajttal töltött, baconbe göngyölt csirkemell és a juhtúróval töltött gombafejek rendkívül kapósak voltak. A főételek mellett salátákból is válogathattak a vendégek, akik elsősorban a bazsalikomos garnélasalátát és a lazacos kapros tésztasalátát részesítették előnyben.

Gazdag íz- és színvilággal volt jellemző a desszertpultra is, ahol többek közt erdei gyümölcsös panna cottát, karamellás pohárdesszertet, Esterházy-tortát, macaront, kóstolhattak a pedagógusok. Kihagyhatatlannak számított a helyszínen flambírozott palacsinta. Természetesen az italválaszték is gazdag volt, lehetőség nyílt különböző kávékülönlegességek és helyben készült koktélok rendelésére is. Az ünnepi hangulatot Horváth Ádám zongorajátéka és Korpás Réka énekelőadása tette még emelkedettebbé.

Nemcsak a szakmai bírák, de az iskola vezetősége és a meghívott pedagógusok is megegyeztek abban, hogy a diákok maximális igyekezettel fáradoztak azon, hogy az intézmény első vendéglátóipari abszolvenseire büszkék lehessenek.

