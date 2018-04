FELMÉRÉS: Az SaS lassan behozza a Smert, bejutna még a Híd, az MKP viszont sehol sincs

Ha most tartanák a parlamenti választásokat, akkor azokat a Smer nyerné meg, de támogatottsága az elmúlt időszakban, elsősorban a Kuciak-gyilkosságot követő kormányválság kapcsán jelentősen lecsökkent. Az AKO februári felméréséhez képest 4%-ot zuhant, és jelenleg mindössze 20,7%.

A második helyen az ellenzéki SaS végzett, amely a korábbi eredményéhez képest 0,9%-ot javult, és most a szavazók 17,1%-a támogatná.

A közvélemény-kutatás szerint a parlamentbe összesen nyolc párt jutna be, a 10%-os küszöböt pedig még kettő érné el: az SNS 10,7%-kal (+0,8% februárhoz képest), a Marián Kotleba vezette ĽSNS pedig 10%-kal (+1,8%).

Mintegy egyszázalékos preferenciacsökkenés tapasztalható az AKO felmérésében az OĽaNO-nál, Igor Matovič pártja 9,1%-ot szerezne most, míg a Boris Kollár-féle Sme rodina 8,6%-ot.

Emelkedett a KDH támogatottsága is, februárhoz képest 1%-kal, most 8,6%-on áll. Végül egy kisebb szakadék után, mindössze 5,6%-kal kerülne be a parlamentbe a Híd párt. Bugár Béláék 0,7%-os preferenciacsökkenést könyvelhetnek el február óta.

Alakul a támogatottsága két újonnan alakult formációnak is, a Progresívne Slovensko a választók 3,2%-ának szavazatában bízhatna, míg a SPOLU 2,8%-ukéban. Még az ő támogatottságukat is alulmúlja viszont az AKO felmérésében az MKP-é, mely jelenleg mindössze 2,7%-ot érne el.

(TASR)