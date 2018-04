Amilyen örömmel fogadja az MKP a Fidesz tarolását, annyira visszafogott a Híd

„A modern magyar demokrácia történetében párját ritkító, hogy valaki nyolc év kormányzás után is bizalmat kapjon, sőt, sokkal több szavazatot szerezzen, mint korábban“ – utal a parlamenten kívüli tömörülés elnöke arra a tényre, hogy a Fidesz legújabban negyedmillió fővel növelni tudta a bázisát.

A magyar kormánypárt stratégiai szövetségesének, az MKP-nak érdeke „az erős, stabil és magabiztos Magyarország.“

A Fidesz kétharmados teljesítménye „nem csak az anyaországi, hanem a külhoni magyar közösségek számára is jó hír“ hiszen „ez a kormány volt az, amely 2010 után rendbe tette Magyarországot, s amely felkarolta a határon túli magyarok ügyeit.“ - írja Menyhárt, kifelejtve azt, hogy ugyanakkor ez a kormány volt az is, amelyiknek a legfőbb képviselői tulajdonképpen lesorosozták az MKP-t is.