Fabio Capello visszavonult az edzősködéstől

A 71 éves tréner - aki korábban az AC Milant, a Real Madridot, az AS Romát és a Juventust is irányította - június óta ült a Csiangszu Szuning kispadján. A csapat tavaly a 12. helyen végzett a kínai bajnokságban, az új idényt pedig egy győzelemmel és két vereséggel kezdte, s az olasz szakember március végén, három forduló után közös megegyezéssel távozott. Ezzel egyben esélyessé vált az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztjára.

"Már van tapasztalatom kapitányként az angol és az orosz válogatottal is. Szerettem volna még egy klubcsapatot irányítani, s a Csiangszu Szuning volt pályafutásom utolsó állomáshelye" - jelenttette be Capello. "Mindent elértem, elégedett vagyok, és most már azt élvezem, hogy szakértőként dolgozom, hisz ezzel a szereppel mindig csak nyerni lehet" - fejtette ki.

Capello legnagyobb sikereit az AC Milan trénereként érte el, amellyel többek között négy bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-diadalt ünnepelhetett.

MTI/para