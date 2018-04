Lucia Debnárová: "De hát kilencszeres világbajnok vagyok"

A 60 kg-ig kategóriában mind jobb, mind pedig bal kézzel diadalmaskodni tudott a finálébsan ellenfeleivel szemben.

A szlovákiai armwrestling szövetségében két évvel ezelőtt vezetésváltásra került sor, Marián Čapla elnököt Ján Germanus váltotta a poszton.

"Meglátjuk, hogyan alakul tovább a sportág helyzete. Egyelőre nem panaszkodhatom, a soron következő Eb-t és világbajnokságot anyagilag állja a szövetség, fizette a repülőjegyeket, valamint az elszállásolást is. Viszont érzem, többen azt szeretnék, hogy Debnárová már fejezze be, adjon lehetőséget másoknak is. Csakhogy számomra ez a sport az életem, s miért is adnám fel?! Nem hősködöm, de hát kilencszeres világbajnok vagyok, és a továbbiakban is küzdeni fogok," mondta Lucia.