Fülek orvosi ügyelet nélkül maradhat, kivételért fordultak a minisztériumhoz

Azt követően reagálnak a múlt évben elfogadott törvényre, ahogy új tények jutottak a tudomásukra a járóbeteg-ellátó ügyeletet biztosító rendelők létrehozásának és működtetésének feltételei felől. Fennáll a veszélye, hogy Fülek kistérsége, amely több mint 20 ezer embernek nyújt lakóhelyet, orvosi ügyelet nélkül marad.

Mikroregió, melyben magas a megbetegedési arány

Agócs Attila polgármester és a kistérség faluvezetői levélben fordultak ez év márciusában Tomáš Druckerhoz, aki az idő tájt az egészségügyi miniszter tisztségét töltötte be. Kivételt kérnek benne Fülek részére a járóbetegeket ellátó orvosi ügyeletek hálózatában szereplő pontok meghatározását illetően. A tavaly elfogadott törvény szerint állandó orvosi ügyeletet csak a járásközpont Losonc biztosítana, ami a járás 74 ezer lakosának ellátását jelentené. A város és a környező falvak polgármesterei egy további állandó pont létrehozását kérik Füleken. Levelükben azzal érvelnek, hogy a füleki mikrorégiót megközelítőleg 21 ezer ember lakja, ami a járás lakosainak csaknem kétharmadát teszi ki. A kérelmezők hangsúlyozzák, hogy a lakosok nagy százalékban az alacsony életszínvonalon élő marginalizált roma közösséghez tartoznak. Számukra, ahogy az idősek részére is – vagy egészségügyi, vagy anyagi okok miatt -, szinte lehetetlen lenne a járási városba utazgatni. A kérelmezők arra a tényre hivatkoznak, hogy magas onkológiai, krónikus légúti, valamint szív- és érrendszeri megbetegedési arányú mikrorégióról van szó, ami szorosan összefügg a városban zajló egykori fémmegmunkáló iparral, a szilárd tüzelőanyagok használatával, ahogy a lakosság jelentős részének szociális helyzetével is.

A kivételt kérők további fontos érvei között szerepel, hogy a poltári járás székhelyén nincs olyan szervező, aki az állandó orvosi ügyeleten belül megfelelő egészségügyi dolgozók által egészségügyi ellátást tudna biztosítani. Ez további több mint 20 ezer embert jelentene, akiket a losonci orvosi ügyeletnek kellene ellátnia, ami összesen már majdnem 100 ezer egy orvosi ügyeletre eső személyt tesz ki.

A kiegészítő ügyeleteket a szolgáltatók határozzák meg

Agócs Attila füleki polgármester szerint márciusban a kiegészítő ügyeletek létrehozása és működtetése felőli új információk alapján döntöttek a kivétel kérelmezése mellett. „Addig az volt a megállapodás, hogy Füleken kiegészítő ügyelet fog működni a járóbetegek részére. Közben azonban a tudomásunkra jutott, hogy azok jóval kevesebb anyagi támogatásban részesülnek, mint az állandó orvosi ügyeletek. Ugyanakkor a kiegészítő ügyeletek meghatározása nem a minisztérium, hanem az állandó orvosi ügyelet biztosítására sikeresen pályázó járási szolgáltató hatáskörébe fog tartozni. Ennek alapján fennáll a veszély, hogy Füleken végül még csak kiegészítő ügyeletnek se kellene lennie. Ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk kiharcolni a kivételt, és megmenteni az orvosi ügyeletet.“ – magyarázta a polgármester.

A Füleknek kért kivételt érintő kérelmet a város polgármesterén kívül aláírta Püspöki, Béna, Bolgárom, Bozita, Csákányháza, Csoma, Fülekkovácsi, Galsa, Ipolynyitra, Perse, Ragyolc, Rátka, Sávoly, Sátorosbánya, Síd, Sőreg és Nagydaróc községek polgármestere is.

(-)