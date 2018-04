A The Butchers újra kiadta debütáló lemezét

A dobok, amelyeket 2013-ban Petrákovics Zoltán a zenekar első dobosa játszott fel, változatlanul megmaradtak eredeti verziójukban. A zenekar igyekezett jobbítani az album hangzásán, mivel az első album rögzítésekor a zenekarnak nem volt elegendő költségvetése és mindent saját kezűleg játszottak fel. 2017-ben a zenekar újra nekiállt a feljátszásba, de ezúttal Galántán a Gila stúdióban Szabó Ádám hangmérnök felügyelete alatt.

A zenekar 3 számot is levett a debütáló albumuk újrakiadásáról (Don`t disappear, Under the sky és Summer time), bónusz anyag ként viszont hozzá lett téve az In love with fire és a One day félakusztikus verziói, amelyek 2016-ban voltak feljátszva. Ezek a számok további 3 számmal felkerültek a Szlovák Blues Szövetség NO.12 számú válogatás lemezére. A számok a zenekar youtube oldalán is megjelentek Live from rehersal room címmel. Ahogy a cím is mutatja a számok élőben voltak rögzítve.

A Train to freedom debütáló lemez újrakiadása április 8-tól már elérhető különböző streamoldalakon, mint pl. a Spotify vagy az iTunes. A fizikai kiadást a zenekar nyár végéig szeretné megvalósítani.

