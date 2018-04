Mielőtt nyilvánosságra került a mérési protokoll, két új reaktorra kapott engedélyt az ollétejedi gumifeldolgozó

A minap került ki a Facebookra az egyik dunaszerdahelyi független városi képviselő. Sebők Pál révén egy belügyi labor mérési protokollja, melyből kiderült, hogy tavaly november elején levegőmintát vettek az ollétejedi gumifeldolgozó objektum közvetlen közeléből, és a mintában számos mérgező, karcinogén, mutagén hatású, de minimálisan is káros anyagra bukkantak. Hogy milyen koncentrációban, az ebből nem derül ki, de megpróbáltunk utánajárni, mi történt azóta. Amit eddig sikerült megtudnunk, közöljük.

Az ollétejedi gumifeldolgozót üzemeltető DRON Industries társaság és a helyi lakosok tavaly kerültek szembe egymással, amikor a lakosok fejfájást, hányingert okozó gázszagra, bűzre panaszkodtak. Nyílt tiltakozó fórumot rendeztek, melyen több helyi képviselő és politikus is megjelent, később az ügyben aláírásgyűjtés indult, hogy a DRON által indított és a környezetvédelmi hivatalnál folyamatban lévő eljárásra, mellyel a cég a rendelkezésre álló raktárai és lerakatai területét kívánta a szakhatóságok ajánlásai alapján megváltoztatni, az illetékes szervek nemet mondjanak. Mindemellett folyamatban volt a gumifeldolgozó két további reaktorának (korábban már volt három) engedélyeztetése.

Ősztől, miután a városi képviselő-testület ülésén jóváhagyták, hogy az önkormányzat érintettként vegyen részt az eljárásban, csend honolt az ollétejedi cselekmények körül, mígnem múlt hét pénteken Sebők Pál közzé nem tette a mérési protokollt, illetve egyéb dokumentumokat, amelyekhez állítása szerint az infotörvény alapján jutott hozzá.

A jelentés alapján november másodikán levegőmintát vettek az ollétejedi gumifeldolgozó üzem abroncsok likvidálására szolgáló objektumának közvetlen közelében (tőle 15 méterre), és ebből kiderült, hogy a levegő súlyosan mérgező, karcinogén, mutagén anyagokat tartalmaz, többek között N, N-Dimetilacetamidot, ftalátokat, fenolt, benzaldehidet, C6 és C18 szénhidrogéneket, ecetsavat. A laboratóriumi protokoll alapján ezek az anyagok, különösen a dimetilacetamid és a ftalátok különösen veszélyesek az emberi szervezetre.

Megtudtuk, hogy a mintavételt a Járási Hivatal válságkezelési főosztályának vezetője, Bokros Róbert végezte lakossági kezdeményezésre, mivel akkoriban ismét bűzt éreztek az emberek Ollétejedben. A 10 literes zsák segítségével vett minta aztán a belügyminisztérium alá tartozó nyitrai vegyi laboratóriumba került, ott vizsgálták meg a tartalmát.

A protokoll összegzésében annak kiállítója, a nyitrai laboratórium vezetője, Ing. Miloš Kosír meglehetősen riasztóan fogalmaz:

„Nagyon veszélyes anyagok találhatóak a levegőben, melyek széles hatásmechanizmussal rendelkeznek az ingerléstől a reprotoxikus, karcinogén, mutagén hatásokig. Hosszú távon súlyos egészségügyi károkat okozhatnak (a dolgozók körében), esetleg a gumifeldolgozó objektum közelében élőknél.”

A kiadott mérési protokoll ugyan nem tartalmaz semmilyen értéket, sem határértékeket, amely felett az említett anyagok koncentrációja valóban veszélyes lehet az egészségre, de kérdéses, miért fogalmazna így, ha nem lenne semmi ok az aggodalomra. Az egész mérés utóélete ráadásul meglehetősen különös.

Felkerestük az ügyben Morvay Györgyöt, a járási hivatal elöljáróját, aki tulajdonképpen kétségbe vonja ennek a mintavételnek az eredményét.

„Tavaly ősszel megegyeztünk, hogy ha megint érezni lehet valamit Ollétejedben, akkor a hivatalos folyamat úgy nézne ki, hogy értesítik a lakosok a tűzoltókat, amennyiben pedig ők is úgy érzik, hogy büdös van, a járási hivatal embere kimegy. Megbeszéltük a nyitrai laboratóriummal, hogy biztosítanak számunkra egy ilyen lufit, hogy ne kelljen nekik lejönniük azonnal. Ehhez képest a lakosok az osztályvezetőmet hívták, ő pedig kiment és mintát vett. Olyan személy, aki életében először csinált ilyesmit, és nem is biztos, hogy rendelkezik a szükséges képesítéssel ehhez” – magyarázta Morvay.

Több kérdés felmerül, mivel a mintát mégiscsak elküldték kivizsgálásra Nyitrára, és a labor kiadott egy hivatalos protokollt, amely ugyan határértékeket és koncentrációkat sem tartalmaz, viszont mérgező anyagok listáját igen.

Morvay szerint viszont felesleges pánikkeltésről volt szó, ami nem történt volna meg, ha az egész a hivatalosan leegyezett eljárás szerint zajlik.

„Ők elnevezték rendkívüli helyzetnek – de itt olyasmi nem volt. Felsorolták, mit találtak a mintákban. De nem tudni belőle, hogy mennyi a megengedett érték, és hogy túllépte-e” – szögezte le.

Érdeklődtünk a nyitrai laboratóriumnál a mintavétel és a vizsgálat konkrét értékeiről, de egyelőre nem kaptunk választ.

Morvay állítása szerint Bokros küldte el a mintát Nyitrára, és miután megszületett a mérési protokoll, már foglalkozni kellett vele. A novemberi mérés eredménye kapcsán a belügyminisztérium válságkezelési részlegének vezetése látogatást tett a dunaszerdahelyi járási hivatalnál, és arról a gyűlésről is született egy jegyzőkönyv, amely szintén a birtokunkban van. Ebben több intézkedési javaslatot felsoroltak, többek között azt, hogy értesíteni kell a kialakult helyzetről a Regionális Közegészségügyi Hivatalt, mivel ez a szerv járhat el egészségügyi kockázatok fennállása esetén. Javaslatot tettek továbbá a nyitrai labor további tevékenységével kapcsolatban, konkrétan arra vonatkozóan, hogy a labor további méréseket végezzen, amennyiben fennáll a mérgező anyagok szivárgásának veszélye. Ezt egy későbbi levelében jóváhagyta Miloslav Ivica belügyminisztériumi részlegvezető is.

Érdeklődtünk a belügynél is, hogy történt-e november óta újabb mérés, illetve ha igen, milyen eredménnyel, egyelőre azonban onnét sem kaptunk választ.

Marad a kérdés, hogy ha a novemberi mérés eredménye nem tekinthető relevánsnak, miért nem ismételték meg hivatalos eljárás keretén belül. Morvay szerint azért nem, mert nem volt azóta újabb konkrét panasz.

Ezt igazolja tulajdonképpen Bokros Róbert Sebők Pálnak küldött válaszlevele is. A városi képviselő a rendelkezésünkre bocsátott levél szerint szintén további mérésekről érdeklődött, és azt a választ kapta, hogy mivel sem a város, sem a lakosok, sem az ollétejedi cégek nem tettek újabb bejelentést, ezért nem történt mérés.

Nem hivatalos információink szerint ugyanakkor legalább két alkalommal vettek mintát azóta a levegőből, utoljára idén februárban, és mérést tartott a környezetvédelmi minisztérium alá tartozó Környezetvédelmi Felügyelet (SIŽP) is. Morvay szerint ez utóbbi negatív eredménnyel zárult, amit igazol az SIŽP oldalán található információ is. Az ellenőrzést ugyanakkor még júliusban végezték, amikor a gumifeldolgozóban üzemi és műszaki szabadság volt. Mindenesetre a környezetvédelmi szerv 2012-ben, 2014-ben és 2015-ben is büntetést szabott ki bizonyos szabálysértésekért a cégre.

Visszatérve Bokros leveléhez, melyet Sebőknek küldött,

érdekesség az is, hogy leszögezi, „az információnyújtás időpontjáig a szennyezés forrása és okozója sem egyértelmű.”

Ez a részlet már több alkalommal is felmerült, miszerint a DRON Industries nem okolható egyértelműen a településrészen tapasztalt bűzért, mivel ezt tulajdonképpen semmilyen hivatalos vizsgálat nem igazolja. Farkas László, a cég ügyvezetője a tavalyi lakossági fórum után azonban érdeklődésünkre azt mondta, „azok az időszakok, amikor erősebben érezni a szagot, a hőséggel függenek össze minden évben, de ezt nem kívánta részletezni, viszont hozzátette, keresik a megoldást”. Ergo közvetve elismerte.

Farkas László mostani megkeresésünkre csak annyit közölt, nem kíván nyilatkozni a közzétett mérési protokollal kapcsolatban, hamarosan viszont cégük képviselői hivatalos állásfoglalást tesznek közzé. Nem nyilatkozott arról sem, hogy március végén megkapta a DRON Industries a használatbavételi engedélyt két újabb reaktorára. Ezt viszont érdeklődésünkre megerősítette Herdics Imre, a Közös Építésügyi Hivatal vezetője is. Elmondta, az engedély próbaüzemre lett kiadva, mely a két újabb reaktor mellett egy szeparációs raktárra is vonatkozik.

Morvay György ennek kapcsán kifejtette, tavaly szeptembertől azon dolgoztak, hogy megtalálják ez ügyben a közös nevezőt a felek, a cég képviselői, a lakosok és a hivatalos szervek között. „Szeptember 27-én vettem át az egész ügyet, mivel sok mindenki csak a másikra mutogatott, és sokan politikai és egyéb tőkét akartak kovácsolni belőle” – fogalmazott.

Közölte, az eljárás legfontosabb része egy ún. SO5-ös raktár volt, mely a gumifeldolgozó egyik melléktermékének tárolását érintette. Korábban ugyanis szavai szerint csak zsákokba rakták a kokszot, ami port és bűzt eredményezett, most viszont egy zárt raktárt hoztak létre, amelyen belül nedvesítik a mellékterméket.

Morvay szerint számos feltételt kapott a cég, amelyeket teljesítenie kellett, hogy az engedélyt megkapja. Ezeket a feltételeket kérdésünkre szigorúnak nevezte, de nem részletezte.

Herdics Imre közlése szerint a próbaüzem augusztus elejéig, illetve végéig tart.

Az ügy ezzel nem zárult le, e hét csütörtökön ugyanis a járási hivatal elöljárója összehívott egy munkamegbeszélést, melyen a közegészségügyi hivatal, a tűzoltóság, a rendőrség, a városi hivatal, valamint az ollétejedi lakosok képviseletében is megjelenik majd valaki. A találkozó célja Morvay György szerint az, hogy tájékoztassanak az aktualitásokról.

Mindemellett Sebők Pál városi képviselő beadványt nyújtott be a városi hivatalba, amely bekerülhet a képviselő-testület egy hét múlva esedékes ülésének programjába. Ebben a képviselő a novemberi mérési protokoll megtárgyalását javasolja, illetve arra kéri a polgármestert, hogy az illetékes szervekkel közreműködve tegyen meg minden szükséges intézkedést az ügyben.

(SzT)