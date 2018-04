Pár nap még, és tudni fogjuk, Drucker leváltja-e Gašpart

Tomáš Drucker várhatóan csütörtökön vagy pénteken jelenti be, hogy visszahívja-e hivatalából Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitányt.

Szerdán pedig tárcaközi véleményezésre bocsátja azt a törvénymódosítást, melynek értelmében megváltoznak a rendőrfőkapitány kiválasztására vonatkozó szabályok. Erről egy keddi sajtótájékoztatón számolt be a belügyminiszter. Drucker hangsúlyozta: az új jogszabály nem csak a rendőrfőkapitány lecseréléséről határoz, hanem az összes vezető pozíció megpályáztatásáról is a rendőrségnél és a rendőrséget felügyelő szervnél.

Gašparral kapcsolatban elmondta: a tények alapján és nem a kifejtett nyomás hatása alatt akar döntést hozni. Szerinte a rendőrfőkapitány „jó dolgokat” is véghezvitt.

Az országos rendőrfőkapitány korábban nem zárta ki, hogy önként távozik posztjáról, mivel a támadások már a rendőröket és a munkájukat is érintik. Gašpar elmondta: tudatosítja, hogy az utcákon ezrek követelik a lemondását. Ugyanakkor nem érzi úgy, hogy tevékenységével kárt okozna. Rámutatott, hogy Szlovákiában kevesebb bűneset történt, és kevesebben haltak meg az utakon, mint korábban.

Tomáš Drucker korábban kijelentette: abszolút prioritást élveznek számára a rendőrségi vezetők megválasztása terén tervezett változtatások. A módosítás lényege az, hogy a jövőben minden vezető rendőrségi posztra kötelezően álláspályázatot hirdetnek, és meg fogják határozni a hivatali időt is.

Az országos rendőrfőkapitányt és a rendőrséget felügyelő szerv elnökét két körben fogják kiválasztani. Az eljárás része lesz egy nyilvános meghallgatás is. A jelölteket egy pályázatelbíráló bizottság mellett a parlament védelmi bizottsága is meg fogja hallgatni, ezt követően a bizottsági tagoknak javasolniuk kell majd a számukra legmegfelelőbb jelöltet. Álláspályázat útján fogják kiválasztani a rendőrfőkapitány-helyetteseket, a kerületi rendőrkapitányokat és minden egyéb országos hatáskörű, magas beosztású rendőrtisztet, akiknek abszolválniuk kell majd a kötelező biztonsági átvilágításokat is. A rendőrségi vezetők hivatali idejét öt évben határoznák meg.

A miniszter hangsúlyozta: az országos rendőrfőkapitányt és a rendőrséget felügyelő szerv elnökét a jövőben nem lehet majd megfelelő indok nélkül leváltani. A rendőrök ellen indított büntetőeljárásokat a kerületi ügyészségek speciális osztályai fogják felügyelni.

tasr