Bizonyítaniuk kellett rátermettségüket a diákoknak

A pszichológiai tesztet minden érdeklődő abszolválta, következett az általános erőnlét mérése a jelenlévőknél (30 m síkfutás, távolugrás helyből, fiúknak felhúzódzkodás nyújtón madárfogással, lányoknál kitartás nyújtón madárfogással, medicinlabda-dobás fej felett két kézzel, felülés egy percben, kitartó futás 1000 m), végül a speciális felmérés a választott sportágból: labdarúgás, kézilabda, atlétika, küzdősportok.

A vizsgázók között volt Kele Dávid is, aki Vágsellyén az U15 futballcsapat tagja, s edzői hívták fel figyelmét a dunaszerdahelyi továbbtanulási és sportolási lehetőségre. „De legalább annyit nyom nálam a latban az a tény is, hogy leendő középiskolámban magyarul tanulhatok majd” – így a tardoskeddi illetőségű diák. A nagyölvedi Csóka Szabolcs is szívesen tanulna Dunaszerdahelyen, elmondása szerint, a vizsgákra szorgalmasan készült, kedvenc sportja neki is a labdarúgás. A birkózással foglalkozó ikerpárért – Csörgő Lászlóért és Tamásért – az iskola aulájában várakozó édesanyjuk szorított: „Bízom a sikeres alkalmassági vizsgákban, hiszen korosztályában és súlycsoportjában mindkét fiam egyaránt országos birkózó-bajnok...”

A dunaszerdahelyi intézmény az egyetlen magyar tannyelvű sportgimnázium Szlovákiában.

A felvételi kritériumokat az alapiskolák végzős tanulói számára a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Sportgimnázium első évfolyamába a 2018/19-es tanévre az intézmény igazgatósága még január hónapban közzétette az iskola honlapján.



