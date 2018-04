14. alkalommal rendezték meg a Komáromi Egyetemi Napokat

A rendezvénysorozat megnyitóján Szabó Barnabás, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke köszöntötte az érdeklődőket, majd Juhász György, az egyetem rektora mondta el köszöntőbeszédét. Az egyetem első embere többek közt a tizennégyes számot elemezte.

A köszöntőt Dr. Povedák István előadása követte Összeesküvéselméletek világképe címmel. Az előadó kultúrantropológus előadásában kiemelte, hogy nem szeretné pontosabban részletezni, milyen összeesküvés-elméletek léteznek, sokkal inkább azt tartja érdekesnek, hogy kik azok az emberek, akik ezeket terjesztik, illetve hitelt adnak nekik. A Szegedi Tudományegyetem kutatója hangsúlyozta, hogy a kulturális antropológiának nem tiszte megcáfolni ezeket az elméleteket, sokkal inkább elemezni azt a környezetet, amikben keletkeznek és terjednek, feltérképezni azokat és utat nyitni másoknak, akik cáfolni tudják.

Déltől a Női vállalkozók fórumát tartották meg, ahol sikeres női vállalkozók egy közös, könnyed beszélgetésben osztották meg tapasztalataikat a hallgatókkal. A fórumon részt vett Papp Vargha Katalin a Chocomaze csokoládé manufaktúra alapítója, Barthalos Réka az Artis Centrum képességfejlesztő cég egyik tulajdonosa és Vicsápi Natália 2010 - Az ÉV Vállalkozója, 2012 - Az ÉV Nője Szlovákiában. A beszélgetést Fónad Boglárka, a Hallgatói Önkormányzat képviselője vezette.

Ezzel majdnem egyidőben kezdődött a Tanárképző Karon Dr. Farkas Szilárd előadása, Válságfilozófia mint a XX. századi magyar gondolkodás egyik jellemző irányzata. Az előadó többek közt kitért Kierkegaard, Nietzsche, Lukács György és Hamvas Béla filozófiájára. Leszögezte, hogy el kell utasítanunk azt a tévhitet, hogy magyar filozófia nem létezik, és foglalkoznunk kell a magyar filozófia történetével és jelenével.

Délután legfőképpen a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak kedvezett az előadás, melyet Debreczeni Barnabás tartott, Mi is az a Bitcoin? címmel. A MrCoin kriptopénzváltó cég tulajdonosa kitért arra, hogy mi is az a Bitcoin, hogyan keletkezik, és milyen lehetőségek, kockázatok rejlenek benne. Elmondta azt is, hogy annak ellenére, hogy sokat a Bitcoin halálát jelentik, az él és virul, és valószínűleg a jövőben újabb gyarapodás elé nézhetnek a kriptopénz-tulajdonosok.

A hétfői napot – az utóbbi évek gyakorlatához hűen – a karok tanár-diák estjei zárták. A TKK hallgatói Csiba Balázzsal, a GTK hallgatói Seres-Huszárik Erikával, míg az RTK hallgatói Tanító Péterrel beszélgettek.



