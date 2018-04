Április 26-án kezdetét veszi a 27. Komáromi Napok

Április 26-ától május 1-jéig az idei évben is megrendezésre kerül, immár 27. alkalommal a Komáromi Napok. Idén a városba látogat a Magna Cum Laude, Peter Lipa, a Horkýže Slíže, a Ladánybene 27, valamint Tóth Gabi is. Emellett sokszínű kísérőprogramok, gasztronómiai különlegességek és kézművesek is várják majd az érdeklődőket városszerte. De persze a hagyományossá vált Borok Utcája sem maradhat el.

Koncertek és Borok Utcája

A 13 pincészetet felvonultató Borok Utcáján a már jól ismert borászok mellett az idei évben egy új pincészet, a helembai pincészet is bemutatkozik. Mellette a Tokaji borvidék szlovákiai és magyarországi képviselői is helyet kapnak majd. Az idei évben a borászok már a 0. napon, pénteken 5 órától nyitva lesznek, a széles kínálatnak köszönhetően pedig mindenki megtalálhatja majd az ízléséhez leginkább passzoló borfajtát.

A zenés szórakozás egy kisebb koncerttel veszi kezdetét a 0. napon. Szombaton az Elán Forever, egy Guns N’ Roses tribute banda, majd Keresztes Ildikó és Varga Miklós ad koncertet.

Vasárnap a komáromi Hodek testvérek zenélnek Anita Soul oldalán, utánuk jönnek a Neoton Familia sztárjai, 21 órától pedig a Horkýže Slíže lép majd színpadra. Hétfőn Peter Lipa jazzkoncertjét élvezhetjük, majd a Ladánybene 27 tart egy Bob Marley emlékestet, természetesen saját slágereikkel vegyítve. Őket a Magna Cum Laude zenekar fogja követni a színpadon.

Kedden nekünk zenél a Garami Funky Staff, az Abba Slovakia, míg a koncertsorozat Tóth Gabi fellépésével zárul.

A komolyzene kedvelői hétfőn a Komáromi Kamarazenekar, vasárnap pedig a Concordia Vegyeskar koncertjét hallgathatják meg.

Ezzel párhuzamosan, Dél-Komáromban többek között a Karthago zenekar, Fenyő Miklós, Majka és Curtis, Caramel, a Hooligans és Pápai Joci koncertjén tombolhatunk majd a héten.

A zenei palettát az idei évben különböző utcazenészek is színesítik.

Kézművesek és gasztronómiai ínyencségek

A szervezők elmondása alapján a gasztronómiai árusok a minőségi és széles kínálatot szem előtt tartva kerültek kiválasztásra. A kézműves hamburgerektől kezdve a hagyományos szlovák népi ételeken, különböző tésztákon át a barbecue különlegességekig minden megtalálható lesz majd. A belvárosi gasztropiacon savanyúságok, lekvárok, szirupok és pástétomok egyaránt kaphatóak lesznek, míg a fazekas és a díszkovács standjánál mindenki számára nyitott lesz a lehetőség, hogy kipróbálja ezeket a mesterségeket.

Komáromi Napocska

A Komáromi Napocska néven elkeresztelt eseménysorozat ötlete a tavalyi évben született meg, amikor is hatalmas igény volt a gyerekek szórakozási lehetőségére. A programsorozat két nap (április 28-án és május 1-jén) kerül megrendezésre az Anglia parkban, valamint a Tiszti Pavilon udvarában. A gyerekek hagyományos népi játékokkal és kézműveskedéssel is találkozhatnak majd. Hétfő délután pedig egy fafaragó mester egy tölgyfából készít szobrot, ami a Komáromi Napok után is a várost fogja ékesíteni.

44. Komárom – Komárno futóverseny

A hagyományos futóverseny idén is a Komáromi Napok hivatalos megnyitója előtt, április 22-én kerül majd megrendezésre. Az esemény szervezői, a Komárom – Európa Futóegyesület (KEFE) a futóközösséggel egyeztetve és együttműködve vezetett be az idei évben pár újítást. Hosszú évek után idén ismét az erődön keresztül lehet majd futni, ami igazán különlegessé teszi a sporteseményt. A futóverseny mellett idén is megrendezésre kerül a kerékpáros Csárda túra.

Filmfesztivál, 4 napos videójátékparty, Öregvár napok és további érdekes programok

A Komáromi Napok programjának részeként kerül megrendezésre április 22-én az az ünnepi szentmise, mely során a Szt. András templomot bazilikává emelik, valamint szintén a fesztivál kezdete előtt mutatkozik majd be az 1. Komáromi Filmfesztivál is, amelynek a Tatra Mozi ad otthont. A programpont során amatőr filmesek alkotásait tekinthetjük meg április 23-án reggel 9 órától.

Április 28-án katonai és airsoft kiállításon vehetünk részt, szintén ezen a napon nyitja meg a ReBoot üzlet 4 napos retro videójáték party-ját, május 1-jén pedig a hagyományossá vált Öregvár napok kerül megrendezésre.

A Komáromi Napok további újdonsága lesz a tombolahúzás, aminek fődíja egy Opel Adam egész éves ingyenes használata, a második díj pedig egy teletankolt Mercedes egész hétvégére szóló használata.

A Komáromi Napok egyik fő támogatója, a Zlatý Bažant a fesztivál ideje alatt pedig egy 5×15 méteres sátrat állít fel, melyben többféle kézműves sör is kapható lesz, miközben egy szakács az egyes sörökhöz leginkább passzoló ételeket készíti majd el.

