Egy rejtélyes új tanú kuszálta össze a dolgokat a nagyudvarnoki vasrudas perben

További tanúk meghallgatásával folytatódott a 2015 februárjában (!) történt vasrudas támadás megismételt büntetőpere a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon. Előkerült egy olyan figura is, akit az első perben nem idéztek be, most pedig vádlott védelmében tett vallomást, de sikerült némileg összekuszálnia az időpontokat, ebből kifolyólag a végső értékelésben ellentmondásossá válhat a védelem néhány tanújának vallomása.