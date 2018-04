TÜNTETÉS MUZSLÁN: Birkacsordát kiáltott az őt bíráló tömegre a polgármester, Farkas!

Farkas döntését követően szülők zöme tiltakozásul nem engedte iskolába a gyerekeit, az iskola tanárainak nagy része pedig fekete ruhát öltött, jelezve elégedetlenségüket. Ezt a tiltakozást Farkas törvénysértő szabotázsnak minősítette.

Az immár szappanoperiai mélységeket otromló muzslai eseménysor következő epizódja azzal az önkormányzati üléssel folytatódott, amelynek utolsó napirendi pontja az iskolaigazgató leváltása nyomán kialakult helyzet megvitatása volt – írja az ujszo.com.

A lap szerint rendőröket és biztonsági őröket rendelt a polgármester az önkormányzati ülésre, a sajtó munkatársait pedig a községi hivatal bejáratánál figyelmeztették: az ülésen nem fényképezhetnek és nem készíthetnek hangfelvételt. Kivételt csak a községi televízió kapott.

Az ülés előtt és alatt több mint száz szülő tüntetett a községháza előtt, akiket a biztonsági emberek ki akartak zárni az épületből. Csak azután mehettek be, miután a tömeg a „demokrácia” jelszót kezdte skandálni. A tanácsterembe viszont így is csak egy részük jutott be, sokan a terem előtti szűk folyosóra szorultak.

Farkas Iván az iskolai konfliktushelyzet megvitatása előtt azt javasolta, csupán az önkormányzat tagjai véleményezhessék azt, ám aztán, nyilván a tömeg miatt beleegyezett, hogy a vita végén a szülők is szót kapjanak.

Farkas az ülésen megismételte, azért tartotta fontosnak az igazgató leváltását, mert a tanfelügyelőség jegyzőkönyve két olyan észrevételt tartalmazott, amelyek nyomán a fenntartónak erre lehetősége nyílik. Vagyis szerinte Zalaba Zsófia képesítése hiányos, az iskolában pedig a gyerekek között elharapódzott az erőszak és egymás megalázása – ugyancsak szerinte.

Ez utóbbi állítást a jelen levő pedagógusok határozottan cáfolták. Az igazgató vezetői képesítésére vonatkozóan pedig Zalaba Imre képviselő felolvasta az oktatási minisztérium állásfoglalását, amely szerint az igazgatónak augusztusi kinevezését követően három év áll rendelkezésére, hogy a szóban frogó kurzust elvégezze.

Farkas Iván erre kijelntette a minisztérium állásfoglalása nem mérvadó.

A jelenlevők közben többször is bekiabálásokkal kommentálták az elhangzottakat, amire a polgármester „birkacsordának” minősítette az elkövetőket...

A testületi ülést a polgármester azzal a bejelentéssel zárta, hogy a szülők tüntetése illegális volt. A szülők ellenben közölték, nem tüntetni érkeztek a községi hivatal elé, hanem azért, hogy részt vegyenek a nyilvános ülésen.

Farkas Iváneztán április 18-ra (szerda) ellentüntetésre szólította fel az önkormányzat támogatóit…

Időközben csütörtökön tovább fokozódott a muzslai helyzet, mert a leváltott igazgatónő, Zalaba Zsófia megkapta felmondólevelét.

A pedagógus a bumm.sk-val közölte, pert indít jogtalan leváltása miatt és munkaügyi pert kezdeményez az elbocsátás végett is. Afelől sem hagyott kétséget, hogy mindenképpen újra megpályázza majd az igazgatói posztot, hiszen fél éven belül ki kell írni a pályázatot az iskola igazgatói posztjára.

Via ujszo.com/bumm.sk/para-