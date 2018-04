Áldás a csallóközi motorosokra!

Szerencsés József és csapata főszervezésében Dunaszerdahely és vidékének közel 250 motorosa gyűlt össze szombaton délelőtt a nagymadi futballpályán, ahol Szalay Gyula helybéli esperes-plébános megáldotta a mezőny tagjait. A tábori szertartás után 80 kilométeres országúti felvonulás következett Csallóköz délnyugati részében.

„Nekünk a motorozás hobbit, mi több szenvedélyt jelent, miközben tiszteljük a törvényeket, betartjuk a közúti szabályokat, ha módunkban áll, másokon is segítünk. Szakma szerint van közöttünk mentős, kisiparos, mérnök, polgármester, autószerelő stb., és hozzátartozóink minden portya után várnak vissza bennünket otthonainkba. Az olyan alkalmakkor, mint amilyen a mai randevú is, azokra a társainkra is emlékezünk, akiknek már nem adatik meg, hogy nyeregbe pattanjanak. Találkozónk anyagi bevételét az idén Vajda Tibike gyógyítására ajánlottuk föl, prezentálva azt, hogy a bőrszerkó és a több lóerős dübörgések mögött érző emberek vannak, hogy nem vagyunk extrémek, csak szeretjük paripáinkat, és élvezzük a motorozás adta szabadságot. Jelen táborozásunkkon kollektívan kértünk áldást arra, hogy útjainkat 2018-ban szerencse kövesse” – mondta el a Paraméternek a rendezvény házigazdája, László Gábor, Mad község polgármestere, aki szintén motoros.

A felvonulást a kora esti órákig tartó gulyásparti és baráti beszélgetések követték.

(lelkes)