A Bon Jovi és a Cars együtt lépett fel

A Bon Jovi rockbanda, amelynek legismertebb számai közé tartozik a You Give Love a Bad Name és a Livin' on a Prayer, a nyolcvanas évek nagy sztárja volt. Harmadik és máig legnagyobb sikerű albumuk, a Slippery When Wet 1986-ban jelent meg. A lemezen szerepelt az It's My Life és a Have a Nice Day című számuk is.

Jon Bon Jovi, az együttes énekes frontembere 2013 óta először lépett fel szombaton a Rock and Roll Hírességek Csarnokában az egyik új beiktatott előadóként Richie Sambora gitárossal. Több korábbi nagy slágerüket adták elő.

A The Cars 1978-ban adta ki első albumát, amelyen a Just What I Need és a My Best Friend is hallható volt. Egy évvel később jelent meg Candy-O című lemezük, amely szintén nagy sikert aratott. Szombati fellépésük a ritka alkalmak egyike volt, amikor az egykori tagok ismét együtt zenéltek.

Az öt új beiktatott között volt még két brit együttes, a Dire Straits és a The Moody Blues, valamint a néhai Nina Simone amerikai énekes, dalszerző, polgári jogi aktivista, aki 2003-ban hunyt el.

A The Moody Blues egyik klasszikusát, a Nights in White Satin című számot játszotta el a műsorban. Nina Simone emlékét pedig Mary J Blige fellépése idézte fel.

A Rock and Roll Hírességek Csarnoka decemberben jelentette be új tagjait. A beiktatás feltétele, hogy az együttes vagy előadó első száma még 1992 előtt kellett megjelenjen.

Az öt új tagot 19 jelölt közül választotta ki a több száz zenetörténészből, előadóból és zeneipari szakértőből álló testület. A jelölésben 2012 óta a rajongók is részt vehetnek.



