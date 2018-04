Megint van valami gáz az ollétejedi levegőben

„Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak

Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed”

– szól a Halott Pénz szerzeménye, ami elmenne akár ollétejedi himnusznak is.

Múlt héten ülésezett a járási hivatal kezdeményezésére egy munkacsoport, melyen arról volt szó, mihez kezdjenek az ollétejedi bűzzel, amiről egy „hiteltelennek” elkönyvelt novemberi mérésről kiderült, hogy nem csak büdös, de minden valószínűség szerint mérgező, rákkeltő és mutagén anyagokat is tartalmaz. Legalábbis a gumifeldolgozó közvetlen közelében.

„Mindenki a megoldást kereste, miután szembesültünk azzal, hogy ott nemcsak bűz van, hanem mérgező anyagokat is találtak a levegőben, viszont ez a mérés nem elég ahhoz, hogy államigazgatási eljárást lehessen indítani. Olyan bizonyítékokra van szükség, hogy egy államigazgatási eljárás folyamatát és eredményét senki se tudja megkérdőjelezni” – nyilatkozta akkor kérdésünkre a polgármester.

Az ollétejedi lakossági fórumon

Hétfőn megérkezett a járási hivatal által az ülésről kiadott hivatalos jegyzőkönyv is. Ebben szerepel többek között, hogy tavaly ősztől használatbavételi eljárás zajlott a DRON Industries által működtetett gumifeldolgozóban két új reaktorra (ezeket március végén engedélyezték is), mely során méréseket végzett a Környezetvédelmi Felügyelet, és a méréseik alapján a cég betartotta a normákat. (Ettől függetlenül mi is érdeklődtünk a felügyeletnél, ahol megtudtuk, hogy bizonyos levegő- és vízvédelmi előírásokat viszont nem tartottak be, amiért büntetést is kiszabtak tavaly ősszel a cégre, ezek egyike azonban még nem jogerős.) A jelentésben nincs részletezve, mit mértek, illetve mikor, azonban tartalmazza, hogy a járási hivatal válságkezelési főosztályának vezetője, Bokros Róbert is elvégzett egy mintavételt, és a mintát elküldte a nyitrai laboratóriumnak – ebből lett az ominózus hiteltelen, ám vészjósló eredmény.

Megállapítják viszont, hogy a méréseket folytatni kell, több időszakban, több helyszínen, a DRON mellett például a Horváth Trans és az Albatros cégek telephelyein, illetve az érintett ollétejedi lakosok kertjeiben is.

Čandal Tibor, a járási tűzoltóság igazgatója emlékeztetett arra, hogy meg kell tudni, milyen anyagok keletkezhetnek a gumifeldolgozás során, és amit találtak, összefügghet-e ezzel. Ő javasolta, hogy a 112-esre történő segélyhívással kikérhető a nagyszombati tűzoltóállomás egy speciális eszközökkel és mérőműszerekkel felszerelt rohamkocsija is, amely egy órán belül a helyszínen lehet, míg a nyitrai laboratórium szakembereinél 2 órát tarthat a felkészülés, és további 2 órát az út, éppen ezért előfordulhat, hogy addigra a veszélyes anyagok eloszlanak.

Ezt erősítette meg a lakosok képviseletében jelenlévő Ollé Mónika is, aki közölte, általában munkaidőben érezni a legkevésbé a gázszagot, míg rendszerint este, munkaidőn kívül a leginkább. Hozzátette, nem mindig ugyanolyan erős és javarészt eltérő ideig (fél órától több óráig) érezhető.

Pénteken azonnal le is tesztelhették az eljárást, amely szerint le kellene folytatni a méréseket. És ahogy arról a hétfőn este Ollétejedben megtartott lakossági fórumon Ollé Mónika és Sebők Pál független városi képviselő beszámolt, meg is mutatkozott az abszurditása.

Pénteken ugyanis este negyed kilenckor értesítették a szag miatt a tűzoltókat, akik azonnal kimentek, a járási hivatal illetékes munkatársával együtt, de senki nem tudott többet tenni az ügyben, csupán beleszagolni a levegőbe. Értesítették a nyitrai laboratóriumot, a munkatársuk viszont csak valamikor fél tizenkettő után érkezett, addigra pedig már elillant a szag. Mintát mindenesetre vettek a DRON közelében, és ugyan a vizsgálatának eredményeit hivatalosan még nem ismertették, információink szerint bizonyos koncentrációban még így is találtak benne N, N-Dimetilacetamidot és fenolt. Előbbi különösen veszélyes az emberi szervezetre, és semmi keresnivalója a levegőben.

„Állandó mérőműszert kellene kihelyezni” – jelentette ki a hétfő esti lakossági fórumon Ollé Mónika. Leszögezte, olyan méréseket kell lefolytatni, amit senki nem vonhat kétségbe. A fórumon megválasztották őt, mint aki a jövőben is képviselheti a lakosokat az üggyel összefüggő városi szakbizottsági üléseken vagy egyéb tanácskozásokon, tárgyalásokon.

„Szükséges, hogy a hivatalok megtalálják a módját, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő a jövőben, és kötelezzék a szennyezés forrását, hogy szüntesse meg” – hangsúlyozta Sebők Pál. Herceg Andrea városi képviselő, az Pro Ollétejed Polgáti Társulás elnöke pedig megjegyezte, ideje, hogy az ujjal mutogatás után lépéseket is tegyenek az ügyben az illetékesek, mivel még csak most jön a melegebb időszak

Akkor pedig mindenki több időt tölt a szabadban, és nyitva hagyja az ablakait estére is. Tavaly épp a nyári időszak volt, amikor betelt a pohár a lakosoknál.

