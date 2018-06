Egyedülálló program az egész családnak a IV. Felvidéki Vágtán

A Felvidéki Vágtán a lóverseny nyújtotta izgalmakon túl egyéb attrakciók, kézműves vásár, vidám gyermekprogramok is várják a látogatókat. Idén is színvonalas és széles tömeget vonzó kulturális programok, nagyszabású koncertek lesznek.

A vágta első napján a szervezők megidézik az amfiteátrumos hangulatot, hiszen június 22-én este 19.30-tól Kálmán Imre egyik legizgalmasabb és legkedveltebb operettje, a Marica grófnő lesz látható szimfonikus zenekari kísérettel. Természetesen az idén is lesz fedett nézőtér.

Június 23-án rendhagyó módon a megnyitó előtt 11 órától a legkisebbeket az Alma együttes szórakoztatja. A cél, hogy az előfutamokon is minél nagyobb számban vegyenek részt a kisgyermekes családok. Szombaton 12.30-kor lesz az ünnepélyes megnyitó, azt követi a látványos felvonulás, a versenyző lovasok bemutatása, a nevező települések ismertetése, majd rajtolnak az előfutamok. Az előfutamok izgalmai után a Csallóközi Táncegyüttes lép színpadra. A vágtán ezúttal megelevenedik a countryzene is a Colorado együttes előadásában. A Rivalda Színház színészei ismert kabaréjelenetekkel dolgoztatják meg a nevetőizmokat.

A rendezvény ezúttal is tiszteleg a lovas hagyományok előtt. A Bíró Kert Lovas Központ egy honfoglaláskori csatát elevenít fel, a Fekete Sólyom történelmi íjászklub íjászbemutatót tart, akik elhozzák a hungarikumnak számító igazi magyar íjat is. Bemutatják, majd a közönség is kipróbálhatja. 19 órától élő koncertet ad az Örökség zenekar, akik a nemzeti rock kedvelőit várják a színpad elé. Este 21.30-től olyan színvonalú koncert várható, amire eddig még nem volt példa. A Felvidéki Vágta történetében először nemzetközi sztárfellépő, a Thomas Anders and the Modern Talking csap fergeteges bulit.

A szervezők szeretnék a lovas hagyományokkal megismertetni a gyerekeket is, ezért számukra sok izgalmas programmal készülnek. A legkisebbeket játszópark várja korabeli játékokkal, ágyúval lőhetnek, lovagolhatnak, és a kisállatkertben állatsimogatásra is lesz lehetőség.

Természetesen most sem hiányoznak majd a csallóközi étel-és italspecialitások, valamint az érdeklődőket színvonalas borudvar várja három ország borászainak minőségi nedüivel.

Ne maradjon le a rendezvényről, váltsa meg belépőjegyét már most!

Elindult az elővételes jegyvásárlás! Elővételben a pénteki jegy ára 10 euró. Kétnapos jegyet is lehet vásárolni, amely 20 euróba kerül. Elővételben lehet belépőjegyet venni csak a szombati napra is, ebben az esetben a jegy ára 15 euró.

Jegyek vásárolhatók: Dunaszerdahelyen a MAX bevásárlóközpontban a Csodafarmon,

a városi művelődési központban,

a Copy Guru Kukučín utcai üzletében,

és a Vámbéry téri Focus music shopban.

Továbbra is érvényben marad az 5 eurós vágta-jegy, amivel a szombati napon lehet belépni. Ez a jegy viszont nem érvényes az esti élő nagykoncertre.

Idén már webshopon keresztül is lehet jegyet váltani a www.felvidekivagta.sk oldalon.

(PR-cikk)