Videón, ahogy gyalogosok közé hajt egy kirgiz taxis Moszkvában, hét sérült és hivatalos ködösítés!

A 2018-as labdarúgó világbajnokságot Oroszországban tartják, Moszkvába számos turista érkezett, hogy szurkoljon a mérkőzéseken.

A hatóságok korábban azt közölték, a sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött. A sofőr, akit a kirgiz állampolgárságú Csingiz Anarbekként azonosított az orosz sajtó, maga is ezt állította.

#DEVELOPING: 8 hurt after taxi plows through crowded sidewalk in Moscow. Surveillance video shows the driver tried to run away after (@AP) pic.twitter.com/0Srq7swaSc