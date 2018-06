Június idusa a gyerekeké Ógyallán is

A pedagógusok szervezésében egy igazán tartalmas délelőttöt tölthettek társaikkal az udvaron pénteken az alapiskola tanuló.

Népszerűek voltak a közös programok, mint például a barantabemutató, az agyagozás és az aerobikóra.

Az udvaron tömörülő gyerekhad izgatottan várta a Tolma Baranta csapatot. Az ősi magyar harcművészettel foglalkozó csoport rövid történelmi ismertetőt tartott a baranta múltjáról, hagyományairól, majd következett a legizgalmasabb rész: gyakorlatban mutatták be a támadásra és védekezésre is szolgáló fegyvereket, a pásztorbotot, szablyát, karikás ostort, visszacsapó íjat. Csattogott, durrogott a karikás ostor, puffanva talált célba az íjból kilőtt vessző. A jelenlevők közül a bátrabbak ki is próbálhatták az íjászatot – természetesen felügyelet mellett.

A barantabemutató után az agyagozással ismerkedtek meg a gyerekek. A tavasszal átadott szabadtéri tanteremben Ákos bácsi elmagyarázta, mi is az az agyag, mire lehet használni, mióta szolgálja az embert és mi minden készülhet belőle. A kis kezek lelkesen formálták az eléjük tett masszát, készültek a pici vázák, tartók, díszek. Az alkotásokat később kiégetik, s a tanév végén mindenki hazaviheti, amit készített.

Az aerobikórán Katika tanító néni vezetésével a táncos lábú lányok és a közéjük merészkedő fiúk mozgathatták meg izmaikat.

Az asztalitenisz és a babválogatási verseny párhuzamosan zajlott. A babkirály címért minden gyerek harcba szállt, igyekeztek elvenni a képzeletbeli koronát a tavalyi győztestől. Végül a rendelkezésre álló egy perc alatt Márió 38 babot szedegetett ki csipesszel a tálból, így ő lett az új babkirály. Az asztalitenisz-versenyen a fiúkat legyőzve Sandráé lett az első hely.

A délelőtt lezárasaként a tanító nénik kiértékelték a versenyeket. A gyerekek példás magaviseletükért és aktivitásukért dicséretben részesültek, majd minden jelenlevő apró meglepetést kapott.



(Bathó Sylvia)