Már 38-ra nőtt a kanyarós betegek száma

Az alsó-zempléni régióban ismét nőtt a kanyarósok száma. Június 14-ig a Nagymihályi és a Szobránci járásokban 38 esetben diagnosztizáltak kanyarót, ebből 17 esetben laboratóriumi vizsgálat is igazolta a betegséget.

A TASR hírügynökséget Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője tájékoztatta kedden. Elmondása szerint a nagymihályi járásbeli Deregnyő (Drahňov) községben 29, Falkuson (Falkušovce), Mátyócvajkócon (Maťovské Vojkovce), Vásárhelyen (Trhovište), Magasrévben (Vysoká nad Uhom), Lazonyban (Ložín), Őrmezőn (Strážske) és Nagymihályban, valamint a szobránci járásbeli Alsóbaskóc (Baškovce) községben és Kassán egy-egy kanyarógyanús megbetegedést diagnosztizáltak. Hozzátette: összesen 33 páciens szorult kórházi ellátásra, komoly szövődmények egyiküknél sem léptek fel.

A megbetegedések közül három behozott, hat esetben pedig a nagymihályi kórház személyzetének tagjai kapták el a kanyarót. Az egyes megbetegedések között epidemiológiai összefüggés áll fenn. A legtöbb megbetegedés – 13 – a 15 és 19 év közöttiek korosztályában fordult elő, az egy és 14 év közötti gyerekek közül tizenketten betegedtek meg, 13 páciens pedig 20 és 44 év közötti felnőtt.

Račková szerint a kanyaró a járványellenes intézkedések ellenére is terjed, elsősorban a Nagymihályi járásban, a rossz higiéniai körülmények között élő személyek között. „Az ebből a közösségből származó páciensek nem járnak el kellően felelősségteljesen a járványellenes intézkedések betartása terén” – tette hozzá a szóvivő. Emlékeztetett, hogy Kelet-Szlovákiában már korábban is felütötték a fejüket hasonló járványok az említett közösségekben.

A nagymihályi kórház infektológiai osztályán kedd reggelig hat olyan pácienst tartottak nyilván, akiknél a kanyaró tünetei léptek fel. „Eddig egyik páciensnél sem léptek fel súlyos szövődmények a betegséggel összefüggésben” – tájékoztatott Jana Fedáková, a kórházat fenntartó Svet zdravia társaság munkatársa.

Hozzátette: június elejétől az osztályon dolgozó három egészségügyi nővérnél diagnosztizáltak kanyarót. Időközben mindhárman meggyógyultak, és újra munkába álltak. Kanyaró gyanúja miatt kivizsgálták a radiológiai és a gyermekgyógyászati osztály egy-egy nővérét, illetve az infektológiai osztály több doktornőjét is, akik most a laboratóriumi tesztek eredményére várnak.

Fedáková felhívta a figyelmet, hogy a nagymihályi kórházban továbbra is szigorú járványellenes intézkedések maradnak érvényben a páciensek és az alkalmazottak védelmére. „Eddig a kórház több mint 600 egészségügyi dolgozóját oltottuk be” – tette hozzá.

