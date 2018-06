Matečná minisztériuma előtt kiabálták a gazdák, hogy nem bíznak benne!

A gazdák és a miniszter asszony tárgyalásának eredetileg 16 órakor kellett volna kezdődnie, a gazdák 17.45 körül értek a helyszínre.

A minisztérium Dobrovičova utcai épülete előtt több tucatnyi gazda vonult fel. Ezt követően egyezkedni kezdtek a tárca képviselőivel arról, hogy a találkozón az összes gazda, vagy csak néhány küldött vegyen-e részt. A vita azzal végződött, hogy a gazdák kiabálni kezdtek: nem bíznak a miniszterben.

Miután többszöri próbálkozásra sem sikerült megegyezni a gazdákkal, hogy ki képviselje őket a tárgyaláson, az épület előtti találkozó véget ért.

Egy gazda végül mégis találkozott a miniszter asszonnyal, a többiek ezt elutasították, mert nem akartak kis csoportban tanácskozni vele. Erről maga Matečná beszélt a találkozó után. Hozzátette, nagyobb csoportban kapacitásgondok miatt nem tudta lehetővé tenni a tanácskozást.

A gazdák álláspontja, hogy mindenki mehessen be, vagy senki. Állítják, a minisztérium feltételül szabta, hogy csak öten mehetnek be. Elégedetlenek azzal is, hogy a rendőrség ott tartja őket a Tyrš rakparton, és csak ötösével engedi őket vonulni a városban.

"Nem értem, miért akadályozza a rendőrség a tüntetésünket, mikor a gazdák termelik az élelmiszert nekik is"

- jegyezte meg Patrik Magdoško, a tüntetés egyik szervezője. hozzátette, továbbra is szeretnének találkozni Peter Pellegrini miniszterelnökkel.

"Sajnálom, hogy a tüntetés protagonistái nem jöttek fel az épületbe. Arra számítottunk ugyanis, hogy át tudjuk beszélni azokat a témákat, amelyek gondot okoznak nekik. Egy gazda vgül vette a bátorságot, és feljött. A problémákat, amiket említett, meg lehet oldani a jelenlegi törvénykezés keretein belül, mi így képzeltük el ezt a találkozót" - fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy a kassai felhívásban megfogalmazott követelések közül számos már teljesült, néhány folyamatban van, pár pedig teljesíthetetlen.

(TASR/SME)