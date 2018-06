Szeptemberben jön Paul McCartney új albuma

McCartney új lemeze címét egyik saját festményétől vette. Az album az első teljesen új dalokat tartalmazó anyaga 2013, a sikeres New óta. A lemez első kislemeze, a dupla A-oldalas I Don't Know/Come On to Me szerdán megjelent. Előbbi egy szomorú ballada, utóbbi rockosabb szám, amelyet nemrég egy liverpooli klubban már előadott.

Az Egypt Station dalait Los Angeles, London és Sussex között utazgatva rögzítette, a producer (egyetlen dal kivételével) Greg Kurstin volt, aki korábban mások mellett Adele-lel, Beckkel és a Foo Fightersszel dolgozott együtt.

"Tetszik a kifejezés, hogy Egypt Station, arra az időkre emlékeztet, amikor még albumok készültek. Az anyag első állomása a nyitódal, és aztán mindegyik szám egy újabb megálló. Olyan, mint egy álomszerű hely, ahonnan a zene árad" - fogalmazott hírlevelében Paul McCartney.

Az Egypt Station-ön tizennégy dal fog szerepelni, a nyitó (Station I) és a záró (Station II) tétel instrumentális felvétel. A zenei utazás állomásai között lesz gondtalan akusztikus meditáció (Happy With You), időtlen himnusz, amely szinte bármelyik McCartney-éra albumán helyet kaphatna (People Want Peace) vagy hétperces epikus darab a régi formációit idéző szerkezettel (Despite Repeated Warnings).

Az egyéni, mással összetéveszthetetlen dallamok sokasága, a szövegek érzékenysége az új anyagon is markánsan jelen van.

Paul McCartney a közösségi médián keresztül az elmúlt napokban több üzenetet és képet posztolt, amelyek egy új stúdiólemez megjelenését vetítették előre. A múlt héten például két fekete-fehér fotót tett közzé rajongóinak: az egyiken mikrofonok, egy zongora és fejhallgatók láthatók (akárcsak lemezfelvételkor egy stúdióban), a másikon Paul Gibson-gitárja és két utazótáska.

(MTI)