BorGarden a Fröccsfesten

Annak is a Fröccsfest lesz a legjobb program, aki a fergeteges koncertélmények mellett egy kis lazulásra, baráti találkozókra, utánozhatatlan jazzre és kiváló borokra vágyik. Idén új területtel bővül a Fröccsfest , a BorGarden egy fesztivál lesz a fesztiválban.

Az idei Fröccsfest nemcsak azért lesz különleges, mert július 12-től 14-ig három napon keresztül tombolhatsz a Szent István téren, hanem azért is, mert számos újdonság, például egy külön fesztivál is megbújik a koncertek és a díszletek között.

Megkóstolhatod a kiváló szlovákiai és magyarországi borászatok legjobb borait.

A Laposa Birtok borait ízlelgetve belekóstolhatsz a balatoni nyárba. A szekszárdi Dúzsi Pincészetben készített nedűk számos szakmai elismerést bezsebeltek, most a dunaszerdahelyi Fröccsfest közönségét is lenyűgözik. A csopaki Feind Borház és az Etyeki Kúria is legjobb nedűit szolgálja majd fel a borteraszon.

Szlovákiában egyedi a kürti borvidék, a leginkább napsütötte dombokon érlelődnek azok a szőlőfürtök, amelyekből a fűri Château Rúbaň borászat borai készülnek. A sort gazdagítják a helembai Világi Winery és a Pádár borászat pincéiben érlelt borok.

Kóstolgatás közben pedig Kodály Zoltán zeneszerző művei csendülnek fel a Fábián Juli színpadon egy új, fűszeres, jazzes köntösben. A Kodály Spicy Jazz játéka mindenkit magával ragad. Köles Eliza jellegzetes hangjával koronázzuk meg a BorGarden programját.

Gyere és légy részese te is a legbulisabb nyaralásnak, válts jegyet a Fröccsfestre: Dunaszerdahelyen a Focus Music Shopban, a Szicsek Pálinkaház és Vinotékában, a Budapest Kávézóban, Nagymegyeren a Stefarez Pizzéria és Étteremben, Somorján a Kristína Hair&Make-Up Stúdióban, Bacsfán a Tücsök Étterem és Panzióban, Vásárúton a Dolce Vita Cukrászdában, vagy online a www.froccsfest.com oldalon.

