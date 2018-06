Győztek a franciák, Peru búcsúzik

Franciaország 1-0-ra legyőzte Perut Jekatyerinburgban csütörtökön a C csoport második fordulójában, így bejutott a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe, míg a vesztes dél-amerikai válogatott már biztosan nem kerülhet a legjobb tizenhat közé.

Eredmény:

C csoport, 2. forduló:

Franciaország-Peru 1-0 (1-0)



Jekatyerinburg, 32 789 néző, v.: Mohammed Abdulla Mohamed (egyesült arab emírségekbeli)

gólszerző: Mbappé (34.)

sárga lap: Matuidi (16.), illetve Guerrero (23.), Aquino (81.)



Franciaország:

Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba (Steven Nzonzi, 89.), N'Golo Kanté - Kylian Mbappé (Ousmane Dembélé, 75.), Antoine Griezmann (Nabil Fekir, 80.), Blaise Matuidi - Olivier Giroud



Peru:

Pedro Gallese - Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez (Anderson Santamaría, a szünetben), Miguel Trauco - Pedro Aquino, Yoshimar Yotún (Jefferson Farfán, a szünetben) - André Carrillo, Christian Cueva (Raúl Ruidíaz, 82.), Edison Flores - Paolo Guerrero



I. félidő:



34. perc: Giroud 10 méterről leadott lövését sikerült blokkolnia Rodrígueznek, ám a labda átperdült Gallese kapuson, ami így lett jó Mbappénak, aki két lépésről az üres kapuba lőtt (1-0).



A franciák hálóőre, a 31 éves Hugo Lloris 100. alkalommal lépett pályára a válogatottban, honfitársai közül hetedikként és első kapusként.

Az első félidőben a helyzet nélküli, kiegyenlített mezőnyjátékot követően a franciák előtt adódott előbb gólszerzési lehetőség - a 15. perc környékén mindjárt kettő is -, majd tíz perc múlva a peruiak is betalálhattak volna. Guerrero kimaradt ziccere után nem sokkal Mbappé révén megszerezte a vezetést a francia válogatott, amely a szünetig irányította a játékot. Mbappé eddig csak a franciák legfiatalabb pályára lépő játékosa volt a vb-k történetében, immár a legfiatalabb gólszerzőjük is egyben: a támadó (19 év és 183 nap) David Trezeguet (20 év és 246 nap) rekordját döntötte meg.

A második játékrészben a dél-amerikaiak végig mezőnyfölényben játszottak. A franciák beszorultak a saját térfelükre, ritkán tudtak támadást vezetni, és akkor sem jutottak el a befejezésig. Ellenben a peruiak előtt sorra adódtak a lehetőségek, de egyiket sem tudták gólra váltani. Így - miként az első fordulóban a dánok ellen - a mezőnyfölény nem ért egyenlítést.

MTI/para