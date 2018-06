Diego Simeone nem kímélte Messit és Sampaolit

Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője élesen bírálta többek között Jorge Sampaoli szövetségi kapitányt és Lionel Messit, az argentin labdarúgó-válogatott sztárját is honfitársai csütörtöki, horvátoktól elszenvedett 3-0-ás világbajnoki vereségét követően.

Az argentin szakember nem hivatalos nyilatkozatban kritizált, hanem kollégájának, az Atlético másodedzőjének küldött hangüzenetében mondta el kendőzetlenül a véleményét, ám a felvétel nyilvánosságra került.

A heves vérmérsékletű tréner ráadásul Messit talán a lehető legérzékenyebb pontján találta el a szavaival:

"Messi nagyon jó, de akkor, ha kiemelkedő tudású játékosok vannak körülötte. Ha választanod kellene Messi és Ronaldo között egy átlagos csapatba, te kit választanál?" - tette fel a kérdést German Burgosnak az idén Európa Ligát nyert tréner.

Simeone szerint az argentin válogatott teljesen elveszettnek tűnik, sem a pályán, sem azon kívül nincs vezére.

"Pontosan az történik most a csapattal, ami az elmúlt négy, dicstelen évben történt Argentínával: anarchia, a vezetés hiánya a játékosoknál, edzőknél, sportvezetőknél. Ez a gárda elveszett" - mondta az egykori kiváló játékos, majd jól hallhatóan azt is hozzátette: - "A játékosok most az öltözőben fújtatnak, de valakinek fel kell állni és harcolni."

Simeone szerint Sampaoli az első számú felelőse a csütörtöki katasztrofális vereségének. Úgy látja, hogy Izland ellen kellett volna három védővel és a horvátok ellen négy védővel játszatnia az együttest, nem pedig fordítva, mert Izland lényegesen gyengébb a horvátoknál.

"Sokkal rosszabb, amikor az edző rontja el a taktikát, mint amikor a játékosok hibáznak. Egyértelműen ő a felelős" - jelentette ki Simeone.

A tréner külön kitért Willy Caballero kapusra, aki hatalmasat hibázott a horvátok vezető gólja előtt, ám Simeone szerint ebben semmi meglepő sem volt.

"Ez a kapus ugyanezt megtette már korábban is, nem igaz German?" - kérdezte segítőjét, az egykori hálóőr Burgost az edző. - "Hibázott Spanyolország ellen, aztán az olaszok ellen, amikor kapufát rúgtak, márpedig ha ilyet hibázol egy vb-n is, akkor gólt kapsz."

Argentína vereségével két forduló után mindössze egy ponttal áll, mivel korábban Izlanddal döntetlent játszott, s az utolsó fordulóban csak akkor lesz saját kezében a sorsa, ha Nigéria ma (péntek) legyőzi Izlandot.

(MTI)