A Híd képviselői tárgyalnak a gazdákkal

„Figyelemmel kísérjük a felszínre került problémákat, melyek elsősorban a kelet-szlovákiai gazdákat érintik. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok betartására vonatkozó követelések teljesen jogosak, az egyes hatósági szervek mulasztásait pedig alaposan ki kell vizsgálni, hogy többé ne kerüljön sor ilyesmire” – tette hozzá a sajtótitkár. A párt szerint ugyanakkor nem lenne helyes ezen a területen gyorsított eljárásban törvénymódosításokat elfogadni, széles körű szakmai vita nélkül, melybe az összes érintett szereplőt be kell vonni.

A szóvivő emlékeztetett: Gabriel Csicsai (Most-Híd), a földművelésügyi minisztérium államtitkára múlt héten találkozott Patasi Ilonával és Mészáros Árpáddal, a Szlovák Agrárkamara (AKS) képviselőivel.

Peter Antal, a párt alelnöke, valamint a mezőgazdaságért és környezetvédelemért felelős bizottság elnöke szintén fogadta a dél-szlovákiai gazdák képviselőit, akik tájékoztatták őt a csereföldekkel kapcsolatban felmerülő problémákról, de más aktuális témákról is. Korábban Antal is kijelentette: a szakmai vitába az agrárszektorban tevékenykedők teljes körét be kell vonni. Hozzátette: az ország különböző régióiból összegyűjtött értesülések, háttéranyagok és az egyes állami szervek működéséről szóló információk alapján fognak dönteni a további lépésekről, melyek egyike lehet egy módosító javaslat előterjesztése is.



TASR/para