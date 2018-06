Kočner nem árulja el, hol rejtegeti a váltókat, de nem is kell

Mindkettejüket azzal gyanúsítják, hogy meghamisították azokat a váltókat, amelyek alapján a maffialistákról is ismert Kočner összesen 42 millió eurót követel a Markízától. A váltókat az állításuk szerint Rusko még a Markíza társtulajdonosaként és igazgatójaként írta alá 2000-ben, Kočner pedig pert indított annak érdekében, hogy hozzájusson a pénzhez. Elvileg Ruskonak kéne fizetni, ám az egész ügylet kezeseként a Markíza van megnevezve. Rusko pedig a per során kimondottan Kočner mellett állt, ami egyéb részletek mellett is felkelti annak gyanúját, hogy az egészet ketten tervelték ki.

Kočnert e hét szerdán, teljes titoktartás mellett vette őrizetbe a rendőrség. "Az akció rendesen elő volt készítve. Kočnert ez meg is lepte, és vélhetően arra számított, hogy megint csak egy szokványos kihallgatás következik, amiből aztán nem lesz semmi" - árulta el Ján Šanta, a nyomozást felügyelő ügyész, reagálva arra a nyilvánosságra került felvételre, melyen Kočner mosolyogva integet.

Egy nappal Kočner letartóztatása után már Rusko is a rácsok mögött volt. Őt aznap délelőtt kihallgatták, majd elengedték, néhány órával később azonban már vitték is vissza.

A Specializált Büntető Bíróság előtt van a javaslat a vizsgálati fogságba helyezésükre. Šanta szerint erre azért van szükség, mivel gazdasági bűncselekmény gyanúja áll fel velük szemben, és folytathatják a bizonyítékok eltüntetését, bűncselekmények elkövetését. Kočner már tulajdonképpen most is ezt teszi azzal, hogy nem árulja el, hol vannak a váltók eredetijei.

Amennyiben beigazolódna a bűnösségük, mindkettejükre 12-től 20 évig terjedő börtönbüntetés várhat. Ez még odébb van, először meg kellene találni a váltók eredetijét. Az egyikről, melyen 8,3 millió eurós érték szerepel a bíróság már döntött a közelmúltban, ráadásul nem kis meglepetésre Kočner javára. A bíróság azonban az eredetit visszaadta neki, közlésük szerint ugyanis azzal számoltak, hogy ha Kočner nem hozza azokat vissza, elveszti jogát a pénzhez.

Šanta szerint eleve különös, hogy a bíróság nem vette figyelembe a Markíza érveit, az általuk benyújtott szakértői véleményt arról, hogy azokat a váltókat Rusko minden bizonnyal nem 2000-ben írta alá, mivel a rajtuk szereplő eltér a korabeli dokumentumokon látható aláírásától.

Nincsenek meg tehát az eredetik, ám Šanta szerint nem is biztos, hogy azokra szükség van, ugyanis rendelkezésre állnak különböző verzióik, másolatok, szakértői vélemények a polgári perből. Említett egy konkrét példát, amikor szintén nem volt szükség az eredetire. ez pedig nem más, mint az ex-SIS-es Ľuboš Kosíké, akit 14 évre ítéltek mintegy 2,4 millió eurót érő váltó meghamisításáért.

(Nový Čas)