Neymar elárulta, miért sírt

A kamera szinte végig csak őt mutatta, a csapattársak is hozzá siettek. Miközben sokaknál ez is nemtetszést váltott ki, mondván ismét csak a show-t csinálta, miközben egy már eldőlt mérkőzés hajrájában lőtt pár lépésről egy gólt, addig mások a világbajnokság egyik legmeghatóbb pillanataként tartják számon a történteket. És akkor jött Neymar, aki a Twitteren mondta el, minek is szóltak a könnyei.

"Csak kevesen tudják, min mentem keresztül, hogy itt lehessek. Sosem volt könnyű dolgom az életben, most miért lenne? Az álom – sőt, nem is álom, a küldetés – folytatódik. Gratulálok a teljesítményhez srácok, k***a jók voltatok!"

Nem todos sabem o q passei pra chegar até aqui,falar até papagaio fala, agora fazer...O choro é de alegria, de superação, de garra.

Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né! O sonho continua, sonho não, OBJETIVO!

Parabéns pela partida rapaziada,vcs são FODA pic.twitter.com/dgdtK2zKei — Neymar Jr (@neymarjr) June 22, 2018

Mint ismert, Neymar jobb lábfejében még februárban tört el egy csont klubja, a PSG Marseille elleni bajnokiján, onnantól kezdve nem játszott egészen a vébéfelkészülés hajrájáig, június elején tért vissza a horvátok majd az osztrákok elleni felkészülési mérkőzésekre. A világbajnokság első összecsapásán aztán rekordmennyiségű szabálytalanságot követtek el ellene (tízet), ki is kellett hagynia egy napot az edzésekből, illetve kedden idő előtt otthagyta a brazilok foglalkozását, miután rosszul nyúlt a labdába.

A brazilok két forduló alatt négy pontot szereztek, vezetik az E csoportot a svájciak és a szerbek előtt. Az utolsó fordulóban, jövő héten szerdán Szerbiával játszanak,a továbbjutáshoz nekik elég a döntetlen is.

