Harmadik világbajnokságán szerzett gólt Javier Hernández

Korábban ez Cuauhtemoc Blancónak és a most is kerettag Rafael Márqueznek sikerült. A Chicharitóként is ismert támadó, aki a közép-amerikaiak 2-1-es győzelmével zárult szombati, rosztovi összecsapáson egy kontratámadás befejezéseként, szép csel után csapata második gólját lőtte, négy találatával egyben már a legeredményesebb mexikói a vb-k történetében Luís Hernándezszel holtversenyben - a nemzetközi szövetség összesítése szerint. Javier Hernández az összes mérkőzést tekintve is mexikói csúcstartó a gólok számát illetően: a dél-koreaiak ellen az 50. találatát szerezte.

A mexikóiak az eddigi összes vb-mérkőzésüket megnyerték ázsiai csapattal szemben: a szombati siker előtt Irakot 1986-ban 1-0-ra, a dél-koreaiakat 1998-ban 3-1-re és Iránt 2006-ban ugyancsak 3-1-re verték.

A Koreai Köztársaság csapata ugyanakkor negatív szériában van, sorozatban már a nyolcadik vb-mérkőzésén maradt nyeretlen. Legutóbb a 2010-es, dél-afrikai világbajnokság csoportkörének első fordulójában győzött, mégpedig 2-0-ra a görögök ellen.

MTI/para