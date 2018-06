Kocsikat zúzott totálkárosra, megállíthatatlan volt a hegyétei fiatal a roncsderbin

A roncsderbi lényege, hogy a versenyzők felpáncélozott kocsikkal csapnak össze. Az győz, akinek mindenkit sikerül kiütnie, és közben a saját kocsija is működőképes marad. Az elsőre rémisztőnek tűnő autóverseny csallóközi résztvevője beavatott bennünket a kulisszatitkokba, és izgatottan mesélt élete első roncsderbiversenyéről.

Korábban nem voltál még roncsderbiversenyen. Honnan jött az ötlet, hogy benevezz egy ilyen rendhagyó autóversenyre?

A versenyt az egyik csehországi ismerősöm szervezte, ő hívta fel a figyelmem a lehetőségre. Rajongok az autókért és az autóversenyekért, így aztán nem is gondolkodtam sokáig. Csehországban összeraktak nekem egy kocsit, amivel aztán nekivágtam a derbinek.

Hogy képzeljünk el egy roncsderbiversenyt?

A verseny lényege, hogy a résztvevők körbepáncélozott autókkal űzik egymást. A cél az, hogy minél nagyobb kárt okozzunk az ellenfelek kocsijában, úgy, hogy közben a sajátunk működőképes maradjon. A všerubyi versenyt a helyi reptéren szervezték, kavicsos talajon. Nem voltak nagy ütközések, mert a sebességünk nem haladta meg a 20 km/órát, de azért így is kék foltokkal szálltam ki a kocsiból. A verseny elején mindenki elfoglalta a helyét, felsorakoztunk a kocsikkal a pálya szélén, kifelé nézve, majd amikor megszólalt a kürt, mindenki elkezdett a középen álló Felicia felé tolatni. Nekiütköztünk, és ezzel kezdetét is vette a futam.

A verseny közben biztosan nem érezted a fájdalmat.

Egyáltalán nem, óriási volt az adrenalin, egy pillanatig sem foglalkoztam az ütésekkel, amiket kaptam, és természetesen a félelem is elszállt. Az egész futam alatt azt járt a fejemben, hogy minél több autót eltaláljak. Csak miután kiszálltam az autóból, vettem észre, hogy egy jókora kék folt került a mellkasomra.

Hogyan lehet felkészíteni az autót egy ilyen futamra?

A kocsikat általában vasrudakkal, kemény fémdarabokkal védik. Úgy próbálják meg átalakítani az autókat, hogy ütközéskor minél nagyobb kárt okozzanak az ellenfél kocsijában, másrészt pedig természetesen védjék a sajátjukat. Az egyik versenyző például egy radiátort rögzített a kocsi elejére. A jármű oldalaira vasrudakat szokás illeszteni, de vannak, akik még rácsokat is tesznek az ablakokra.

Milyen kocsival vágtál neki a versenynek?

Egy Opel Astra kombival versenyeztem. Levették a kocsi sofőr felőli ajtóját, helyette pedig vasrudakat tettek, az ugyanis jobban kivédi az ütést. Az autó elejét is vasakkal páncélozták, amelyen Buldozer felirat állt. A futam elején a kocsimmal akadt egy kisebb probléma, mert az átalakítói nem kapcsolták ki a légzsákokat, így azok első komolyabb ütközésnél kinyíltak, de szerencsére nem esett bajom, mert a sisakom megvédett.

Milyen érzés volt, amikor a végén totálkáros állapotban láttad a kocsidat?

A versenyen részt vevő összes jármű menthetetlen állapotban volt már a verseny előtt is, tehát nem volt kár értük. Akadtak olyanok is, akik két kerékkel fejezték be a versenyt, vagy épp kigyulladt az autójuk. Végül az én kocsim is ilyen sorsra jutott.

Kigyulladt?

Igen, pontosabban felgyújtották, szerencsére már csak a verseny után. A szervezők a látvány kedvéért leöntötték gyúlékony anyaggal, meggyújtották, a tűzoltók pedig a közönség előtt eloltották.

Nem sajnáltad?

Furcsa érzés volt, de ennek a kocsinak ez volt a sorsa. Hálás voltam neki, mert elképesztő volt, amit a verseny alatt kibírt. Annyira összetörtem, hogy a végén már a benzin is folyt belőle, az egész futómű kitört. Egyesben nyomtuk a padlógázt több mint öt percen át. Voltak olyan versenyzők is, akiknek kigyulladt az autójuk, mert nem bírták a terhelést. Ilyenkor félbeszakították a versenyt, eloltották a tüzet, majd folytattuk tovább.

Több ezer néző előtt versenyeztél egyedüli szlovákiai sofőrként életed első roncsderbiversenyén. Milyen érzés volt, amikor elkezdődött a futam?

A futam előtt izgultam is rendesen. Amikor beültem a kocsiba, majd elkezdődött a verseny, mentem, mint egy őrült, szinte megállíthatatlan voltam. Azt tartottam szem előtt, hogy ha egyszer roncsderbi, akkor menjünk, nem kíméltem senkit. Az elődöntőben a harmadik helyen végeztem, így épp lecsúsztam a továbbjutásról, a döntőbe ugyanis csak az első két helyezett jutott be mindegyik kategóriából. De egyáltalán nem bánom, mert óriási élményben volt részem, és ha lesz rá alkalmam, akkor legközelebb is mindenképp benevezek.

Külső szemmel valószínűleg ijesztőbb látvány volt, amint a kormány mögül. Biztosan féltettek a hozzátartozóid.

A versenyre a barátnőm kísért el, ő is nagyon szereti az autókat. Nagyon féltett, amikor kiszálltam a kocsiból, rögtön sietett oda hozzám, hogy épségben vagyok-e. Őszintén megvallva magam is elbizonytalanodtam, amikor külső szemlélőként megnéztem élőben a másik kategória versenyét. Ijesztő ütközések voltak, de a barátnőm sokat biztatott a verseny előtt, így aztán mégiscsak rávettem magam.

És milyen jól tetted!

Elképesztő élmény volt, nagyon megtetszett a roncsderbizés. Amikor kiszálltam az autóból, szinte az összes ellenfél odajött hozzám, és megdicsértek, hogy keményen küzdöttem. Voltak, akik azt mondták, hogy korábban nem láttak még ilyen őrült versenyzőt.

Ez meglátszott az autódon.

Rettenetesen összetört. Akkor sem adtam fel, amikor már az egyik kerekem is kitört. Három kerékkel mentem tovább.

A kerekekre célzott ütések voltak a legkritikusabbak?

Igen, pontosabban a hátsó kerékre, mert a legtöbb kocsi, akárcsak az enyém is, hátsókerék-meghajtású volt. Ha az egyiket elintézték, a másikkal már nem lehetett elindulni. Frontális ütközésnél pedig érdemes volt a hűtőt megcélozni, de emellett persze oda kellett figyelni arra is, hogy a saját kocsid ne sérüljön túlságosan. Két autót is sikerült kiütnöm a versenyből, mindkettőnek kitörtem a kerekét. Végül az én vesztem is az egyik hátsó kerékre mért ütés volt, a másik ráadásul ekkor már defektes volt.

Milyen szabályai vannak egy ilyen versenynek?

Nincsenek különösebben bonyolult szabályai. Annyi a lényeg, hogy a sofőr felőli oldalra tilos ütközni, ellenkező esetben a sofőrt kizárják a versenyből. Egyébként szigorú biztonsági előírások mellett zajlott a verseny. Ha bármelyik versenyző kiesett, félbeszakították a futamot, és a sofőr biztonságos körülmények közt kiszállhatott a kocsiból – ezt piros zászló és kürt is jelezte. És természetesen végig készenlétben álltak a mentők és a tűzoltók.

Korábban részt vettél már hasonló derbiken?

Ez volt az első roncsderbiversenyem. Ezen kívül gokartozni szoktam, a csehországi versenyen is a dunaszerdahelyi gokartcsapat szponzorált.

Más autóversenyek is érdekelnek?

Érdekelne, de sajnos egyelőre nem adódott lehetőségem kipróbálni más versenyeket. Nagyon érzem az autókat, a gokartpályán is számos elismerést kaptam már, több alkalommal is sikerült megdöntenem a pályacsúcsot.

Milyen más hobbid van még?

Szeretek focizni, öt évvel ezelőtt az egyházkarcsai ificsapattal a IV. ligában játszottam, de akkor egy súlyosabb baleset miatt jó ideig abba kellett hagynom a focit. Az egyik edzésen megsérült a térdem, és a felépülés több mint egy évig elhúzódott. Azóta ritkábban játszom, a DS CAR dunaszerdahelyi amatőr focibajnokságot viszont tavaly megnyertük a Koronával.

Pár napja pedig lett egy újabb hobbid.

Bizony, és nagyon remélem, hogy lesz több alkalmam is még, hogy részt vegyek roncsderbin vagy bármilyen más autóversenyen. Ezt az élményt meg kell ismételni!



(fl)