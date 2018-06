Ellenőrző napot tart a kormány a mohi atomerőműben

Pellegrini hozzátette: Peter Žiga (Smer-SD) gazdasági miniszterrel együtt látogatnak el az atomerőműbe, ahol találkoznak a Szlovák Villamos Művek (SE) legfelsőbb vezetésével és a projektmenedzserekkel is. Hozzátette: az EMO34 építésének kiemelt figyelmet szentelnek.

A gazdasági miniszternél tett látogatás során szó esett a felső-nyitrai régióban folyó szénkitermelés modernizálásáról, az új munkahelyek létesítéséről a régióban, továbbá az elektromos energia árának szlovák vállalatokat érintő fokozatos csökkentéséről is, mivel az a kormányfő szerint a környező országokkal összehasonlítva a legmagasabb. Peter Žiga ezzel kapcsolatban elmondta: az energetikailag igényes cégeknek kedvezményes rendszerüzemeltetési tarifát (TPS) biztosítanának, így olcsóbban vásárolhatnák az elektromos energiát.

A kormányfő és a tárcavezető tárgyaltak a bürokrácia visszaszorításáról, illetve arról is, hogyan könnyíthetnék meg a cégek és a vállalkozók életét. Pellegrini hangsúlyozta: egységesíteni kell az állami szolgáltatásokat az egész országban, mert jelenleg régiók szerint is eltér az egyes hivatali eljárások lefolyásának módja és ideje.

A kormányfő egyben emlékeztetett, hogy az egyes minisztériumoknak augusztus végén, szeptember elején le kell adniuk egy elemzést arról, a szlovák hivatalok mely területeken támasztanak az európai szabályozásnál szigorúbb feltételeket. „Támogatom a 'one in, one out' kezdeményezést, mely szerint csak akkor lehet majd új előírást javasolni, ha egy másikat eltörlünk. A gazdasági minisztérium ambíciója a 'one in, two out' kezdeményezés” – mondta a kormányfő.

Žiga elmondása szerint a miniszterelnökkel négy kérdéskörről tárgyaltak, ezek az energetika, az ipar, a stratégiai dokumentumok (úgy, mint a Gazdaságpolitika Stratégiája 2030-ig, vagy a RIA 2020), és a nemzetközi üzleti kapcsolatok voltak.



TASR/para