Bio-tömegmészárlás hozta össze az ellenzéket a kormánypártiakkal

A hidas Lucia Žitňanská és Peter Kresák, a smeres Marek Maďarič és Ján Podmanický is megszavaztak hétfőn egy ellenzéki javaslatot, ami szinte példa nélküli a pozsonyi parlamentben.

Ennek a lépésnek köszönhetően a szlovák erdők védelmének tervezete a második olvasatba került, azaz a törvényhozásnak a továbbiakban foglalkoznia kell a kérdéssel. Konkrétan a bio-tömegmészárlás (biomasaker) nevezetű témával, amely kifejezést a természetvédő aktivisták az olyan eljárásra használnak, amikor felaprított egészséges fákat biomasszának átkeresztelve úgy égetnek el egy erőműben, hogy azt az állam súlyos pénzekkel támogatja.

Az ilyen fakitermelés- és felhasználás ellen küzd már évek óta a Vlk nevezetű társaság és most egy csomó képviselőt győzőtt meg arról, hogy ennek az esztelenségnek véget kell vetni. Ezt a javaslatot ellenzéki képviselők terjesztették be, és az ügyet felkarolta három smeres és a Híd négy képviselője is. A legerősebb kormánypárt korábbi kulturális minisztere, Maďarič szerint az erdők védelme fontosabb mint a pártfegyelem. Kresák úgy véli, a hidasoknak nem okoz gondot olyan ellenzéki javaslat mellett szavazni, amelyik átgondolt és megalapozott.

dennikN