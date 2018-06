Az államfő vezeti a szlovák küldöttséget a brüsszeli NATO-csúcson

A NATO-csúcsra július 11-én és 12-én kerül sor Brüsszelben, az egyes tagállamok állam- és kormányfőinek részvételével. A szlovák küldöttséget Andrej Kiska államfő vezeti. A delegáció tagjai lesznek továbbá Peter Gajdoš védelmi miniszter, Ivan Korčok külügyi államtitkár, Daniel Zmeko vezérkari főnök és Radovan Javorčík, Szlovákia állandó NATO-képviselője.

Az alaptézisek között szerepel többek között az is, hogy Szlovákia továbbra is tartósan hozzájárul a NATO megerősített jelenlétéhez a Balti-térségben. A szlovák delegáció megerősíti az afganisztáni katonai misszióban való részvételét is, illetve a részt vevő katonák számának emelését a jelenlegi megbízatás keretében. Szlovákia 2020 után is hozzájárul az afgán nemzeti hadsereg vagyonkezelői alapjához, mégpedig évente félmillió dollárral, legalább 2024-ig.

A szlovák küldöttség ezenkívül megerősíti az Oroszországgal szembeni duális megközelítést, és leszögezi, hogy bármikor kész az Oroszországi Föderációval céltudatos politikai párbeszédet folytatni, akár Ukrajna helyzetéről, akár másról, a NATO Tanács – Oroszország keretében.

