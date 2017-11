A Slovan drukkerei a tiltás ellenére is felbukkanhatnak Dunaszerdahelyen

Erről a háborodott kedélyállapotról a Szlovák Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottságának október 31-i döntése gondoskodott, amikor úgy határozott, hogy a fővárosi vendégszurkolók nélkül rendezik a pénteki DAC-Slovan rangadót. Mint ismeretes, a pozsonyi klub szurkolótábora az idény során elkövetett, ismétlődő lelátói rendbontások miatt kapott „piros lapot“.

A klub hivatalos Facebook-oldalán (ŠK Slovan Bratislava 1919) alig van nyoma ennek a „precedens nélküli” döntésnek, csak néhány kommentelő morog a bajsza alatt. Nem úgy a csapat híveinek kemény magját jelentő ultrák közösségi oldalán (Ultras Slovan). Bár ennek csupán alig 3800 követője van, az előbbi 76 ezres táborával szemben, de a hangjuk messzire hallatszik.

Az ultrák borítóképe arra buzdítja a rajongókat, hogy mindenki menjen Dunaszerdahelyre. Igaz, ezt a képet még egy nappal a számukra durva határozat meghozatala előtt rakták ki, de a tiltás óta is ott virít: „Poďme všetci do Dunajskej“.

Ezt némileg árnyalva, a legfrissebb bejegyzésükben – a DAC vélt sovinizmusára rámutató „SLOVÁCI NEMÁTE ŽIADNY DOMOV-Szlovákok nincsen hazátok... “ (így!) kezdetű írásukban - kijelentik: „pénteken az Ultras nem utazik sehova, de azért gyűjti az erejét, hogy lecsaphasson a ku.vákra”. Csak sejteni lehet, milyen repedtsarkúakra utalnak, kikre óhajtanak kezet emelni. Ez a szösszenetük amúgy is elég zabosra sikeredett, még az is elhangzik benne, hogy a jugoszláviai polgárháború is egy focistadionban kezdődött. Ezzel a megállapítással azonban mintha inkább a lábukba lőttek volna, hiszen akkor éppen hogy támogatnivalóan felelős döntést hozott a szövetség illetékes bizottsága.

Erre a drukkeres letiltásra egyébként már aznap, október 31-én is elég konkrétan reagáltak az ultrák: arra kérték fel a követőiket, hogy derítsék ki a fegyelmi testület Pozsonyban lakó tagjainak lakcímét, amiért cserébe pénzt is felajánlottak. Azt nem részletezik, mit szeretnének tenni a befutó címekkel, de azért mindenkit megnyugtatnak, hogy „nem akarjuk őket fizikailag bántalmazni”.

Az ŠK Slovan Bratislava 1919 közösségi oldalának bejegyzései ennél sokkal pozitívabbak. Itt például a legutolsó anyag arról értesíti az érdeklődőket, hogy a pozsonyi csapat a mai meccsen egy új mezben mutatkozik meg, mely már viselni fogja a szlovák állami címert, és a Slovan logója alatt feltüntetik a mai meccs dátumát is. A hozzászólók is visszafogottabban kezelik a helyzetet, az egyikük beletörődően csak annyit jegyzett meg a szlovák címerrel kapcsolatban, hogy "legalább megmutatjuk a magyaroknak, hogy szlovákok vagyunk. Ha már egyszer nem lesz a lelátón szlovák nemzeti jelkép, akkor legalább a pályán szerepeljen".

(sárp)