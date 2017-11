A Smer le akar számolni a kiégett arcaival

Miután Milan Ftráčnik korábbi pozsonyi főpolgármester elbukta a megyeelnöki posztért folytatott csatát az SaS-es Juraj Drobával szemben, tulajdonképpen úgy nyilatkozott, hogy ártott neki a Smer támogatása. Erre Glváč a SME-nek adott interjújában úgy reagált, nem érti, mivelhogy korábbban épphogy a Smerhez közel állónak vallotta magát.

Korábban Ftáčnik Ficóval szerepelt egy billboardon, egykor a kommunista párt, majd az SDĽ tagja is volt. "Amikor a Smerhez közel állt, mindig győzni tudott... Amint azt kezdte gondolni, hogy a rá leadott szavazatok egy másik politikai spektrumból érkeznek, veszített. Ezt igazolja a legutóbbi főpolgármester-választás, valamint a most szombati teljesítménye. Meg vagyunk róla győződve, hogy a legtöbb szavazat, amit kapott, a Smer választóitól érkezett." - húzta alá Glváč, aki úgy látja, Ftáčnik szavai a választóikkal szembeni tiszteletlenségről tanúskodnak.

A Smer azonban nemcsak, hogy Pozsonyt nem húzta be, pedig esélye volt rá a korrodálódott Pavol Frešo hatalmának végével, de négy további megyét veszített el - ide értendő Nagyszombat is, ahol a párton kívüli, de általuk hosszú időn keresztül támogatott Tibor Mikuš maradt alul Jozef Viskupičcsal (OĽaNO) szemben. Nagyszombati vereségük mellett még nagyobb meglepetésnek számít a kassai, ahol Richard Raši mondott csődöt. Eperjesen pedig olyan politikusuk veszített, aki a megyerendszer óta irányítja a kerületi önkormányzatot. Zsolnán ugyancsak egy OĽaNO-jelölttel, az országos politikából, parlamentből is ismert Erika Jurinovával szemben veszített a Smer eddigi megyeelnöke, Juraj Blanár.

"Biztosan kiértékeljük ezt az eredményt, és a jövőben olyan jelölteket állítunk, akik nem öregek és kiégettek. Pozsonyban is olyan személyeket választunk majd, akik nem szégyellenek bennünket, közel áll hozzájuk a baloldali politizálás, átláthatók lesznek a pénzügyeik. Talán más vizekre evezünk a jelöltekért, mint eddig" - fogalmazott.

(SME)