A Smer ráhajtott Matovič egymilliós ajánlatára!

A SMer egy Nahrávka (Felvétel) címmel ellátott állásfoglalást tett közzé, és ebben azt közlik, hogy Matovičról bebizonyosodott, hogy hazudik.

"Igor Matovič, aki nem szégyelli a kollégáit piszkoknak nevezni, egy hazug csaló"

- szögezték le.

Az OĽaNO-NOVA vezetője a napokban azt állította, hogy soha nem használta a legvulgárisabb kifejezéseket, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy bizonyítsák az ellenkezőjét, ha tudják.

A Smer erre a felhívásra reagálva azt tanácsolta, hogy hallgassuk meg az Igor Matovič által titokban készített hangfelvételt, melyen Radoslav Procházkával beszélget a családja újságjaiban megvásárolandó hirdetésekről (ez az a felvétel, amellyel Matovič később azt próbálta rábizonyítani Radoslav Procházkára, hogy adó nélkül akart hirdetést venni nála).

Matovič pártja szerint a Smer megpróbálja hitelteleníteni a szavait, hogy azzal is elterelje a figyelmet az energiaárak hirtelen megnövekedéséről. Dano Mitas szóvivő közölte, hogy amikor a felvétel kikerült, már akkor is azzal vádolták, hogy vulgárisan beszél, miközben egy másik kifejezést használt: do prčíc (nagyjából: a fenébe).

Matovič február 14-én határolódott el attól, hogy azt állítják róla, vulgárisan nyilvánult meg a parlamentben.

"Ahogy itt állok, úgy a gyermekeim egészségére esküszöm, hogy soha nem használtam azokat a legvulgárisabb kifejezéseket, mint amelyeket Szlovákiában a női vagy férfi nemi szervek megnevezésére, a szexuális aktusra vagy az utcalányokra használnak. Az életben nem használtam ezeket a szavakat, és nyilvános ajánlatot teszek bárki számára, hogy aki előáll egy felvétellel arról, amelyen Matovič ezek egyikét használta, az kap egymillió eurót"

- mondta akkor.

(TASR/para)