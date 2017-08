Somorján a Felhang- és torokhang-fesztivál!

Somorja idén harmadszor ad otthont az egyedülálló zenei élményt kínáló rendezvénynek, a felhang- és torokénekeseket, együtteseket felvonultató fesztiválnak. Szeptember 8-án és 9-én az egykori zsinagóga épületében található At Home Gallery lesz a fesztivál színhelye.

Juraj Turtev a rendezvény szervezője állítja, az első két évad egyértelműen pozitív visszhangja arra ösztökélte az esemény szervezőgárdáját, hogy megrendezze a harmadik, immár kétnaposra bővült fesztivált. „A fesztivál műsora úgy épül fel, hogy a felhangénekek, hangok és rezonanciák lehető legszélesebb spektrumát mutassa be, a hagyományos keleti torokénekléstől a nyugati polifonikus hangképzésig” – magyarázza a szervező.

A fesztivál fellépői közt ott lesz az osztrák Anna Maria Hefele és társa (9-én, szombaton), valamint Angliából Candida Valentino és társa (8-án, pénteken). Anna Maria Hefelét a felhangéneklés egyik legkiválóbb képviselőjének tartják Európában, Candida Valentino pedig azon kevés nők közé tartozik, akik elsajátították a keleti torokéneklés úgy nevezett kargyraa változatát. A fesztivál a nem énekhanggal képzett felhangok tárházát is bemutatja. Szlovákiában nagy hagyománya van a fúvós hangszereknek, elsősorban a világszerte ismert fujarának, de egyéb hangszerek fülbemászó és színes hangzásában is fontos szerepet játszanak a felhangok. E hangszerek szakavatott mestere a poprádi Michal Smetanka, aki 8-án, pénteken lép fel. A keleti és nyugati felhangének és felhangok ötvözésének módozatait a Nagy-Britanniából érkező Rami Shaafi mutatja be, aki elsajátította Kelet-Szibéria csaknem valamennyi hangképzőtechnikáját.

Ennek a tudásnak nagy hasznát veszi mint zeneterapeuta; műsorában is fellelhetőek a zenével való gyógyítás egyes elemei. Rami Shaafi évek óta népszerűsíti a felhangéneklést Szlovákiában, jelenleg ugyanis Pozsonyban él és alkot.

Rami Shaafi

Mivel a régi zene liturgiáiban, a gregorián énekekben vagy a himnikus jellegű dalokban is felismerhetően megjelennek a felhangok, a budapesti Vass Lajos Kamarakórus tolmácsolásában 9-én, szombaton, a fesztivál záróműsoraként, ilyen jellegű zenét hallhat a közönség.

A hazai mezőnyt Juraj Turtev és vendégei képviselik.

A fesztivál alatt szeptember 9-én, azaz szombaton 9:00-tól Rami Shaafi alkotóműhelyén vehetnek részt az érdeklődők, 15:00-tól pedig a somorjai Művészeti Alapiskolában (Park utca 4.) a khöömii mongol torokhang-éneklési stílus jeles európai képviselője, Michael Ormiston (GB) tart előadást a Szibériában élő népek torokéneklési hagyományairól.

